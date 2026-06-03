La restauración de las fuentes del Prado de San Sebastián se paraliza casi un año después de su adjudicación

La Gerencia de Urbanismo adjudicó por 287.000 euros la restauración de varias fuentes ornamentales del Prado de San Sebastián el pasado agosto. Sin embargo, cerca de un año después, las obras se han paralizado. La causa está en la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre ambas partes (el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa encargada de la actuación). Una decisión aprobada este pasado martes por la propia comisión ejecutiva de Urbanismo.

En su escrito para pedir la resolución del contrato -enviado a Urbanismo a mediados del pasado diciembre-, la constructora expuso "las dificultades" que encontró en el arranque de esta intervención. Entre ellas, la coordinación con otra empresa que trabaja también en el Prado de San Sebastián, donde en estos momentos se está levantando también la nueva Ciudad de los Niños. Así como la celebración "de actividades lúdicas durante las fiestas navideñas" en esta zona o la reubicación "de las arquetas incluidas en la obra para no interferir con una tubería de Emasesa".

Todas estas situaciones provocaron que transcurrieran "más de seis meses desde la fecha de presentación de la oferta hasta el comienzo efectivo de los trabajos, cambiando drásticamente las circunstancias en las que se licitó el contrato", según recoge el comunicado consultado por El Correo de Andalucía. Estos argumentos, sumados a otros motivos económicos, "imposibilitan de todo punto asegurar que se puedan ejecutar los trabajos en plazo, e incluso, en el peor de los casos, concluirlos". El límite de tiempo para esta actuación se había fijado en cinco meses.

Esta petición para resolver el contrato por mutuo acuerdo contó con el visto bueno más tarde del Servicio de Contratación, y fue ratificada asimismo por un informe jurídico. Por último, ya en el pasado mes de mayo, el propio gerente de Urbanismo dispuso "iniciar de oficio el expediente" para extinguir el compromiso contractual", señalando además "la inexistencia de responsabilidad por ambas partes ni generación de derecho alguno a indemnización por daños y perjuicios".

Seis fuentes del Prado, a la espera de restauración

En este enclave de Sevilla hay 12 fuentes ornamentales, "habiéndose actuado para su acondicionamiento y adecuación en seis de ellas, las ubicadas junto a la avenida del Cid y la calle Diego de Riaño, estando pendiente la adecuación de otras seis", se detalla en la memoria del proyecto. En concreto se trata de dos conjuntos de tres fuentes, "situado cada grupo en los paseos intermedios paralelos a las avenidas de Portugal y de Carlos V".

Esta actuación se planteó porque "los elementos estructurales presentan asentamientos y desplomes, produciendo grietas y fisuras de las fábricas de ladrillo que los revisten", según se recoge en los pliegos. Asimismo, la pérdida de la lámina impermeabilizante provoca "una pérdida continuada de agua" que se resuelve con el suministro desde un pozo sin que se disponga "de ningún sistema de cloración que garantice una calidad adecuada del agua".

A cada una de estas instalaciones se les había planificado dotar "de una conexión a la red de agua potable, con un sistema de desinfección y filtración que impida la aparición de enfermedades como la legionela", tal como recoge el pliego de prescripciones técnicas. Además, se proyectó instalar "una nueva acometida que pase por el foso y dispondrá de un by-pass, de forma que la fuente se llene bien automáticamente con una electroválvulas controlada por una sonda, o bien manualmente por medio de una válvula de bola".