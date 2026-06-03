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CORPUS EN SEVILLA

Todos los pasos del Corpus estarán geolocalizados: el Ayuntamiento de Sevilla proporciona el seguimiento en directo de la procesión

La Tarjeta Corpus de la APP Sevilla ofrecerá además información sobre dispositivos municipales, el programa de actos y una ruta por altares y escaparates

Paso de las Santas Justa y Rufina en la procesión del Corpus de Sevilla.

Paso de las Santas Justa y Rufina en la procesión del Corpus de Sevilla. / Jorge Jiménez

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Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Todos los pasos de la procesión del Corpus de Sevilla podrán seguirse en tiempo real. La aplicación municipal del Ayuntamiento de Sevilla se adaptará a la festividad y esta es una de las grandes novedades que trae la edición de 2026. El Consistorio ha copiado el modelo puesto en marcha durante la Semana Santa de 2026, cuando instaló un GPS en el principio y fin de cada cofradía. De igual forma, la aplicación estuvo operativa en la Feria de Abril con un mapa con la ubicación de casetas, entre otras utilidades.

La denominada Tarjeta Corpus de la APP Sevilla ofrecerá información de servicio sobre los dispositivos municipales, incluidos el cartel y los diseños de las portadas, que rinden homenaje a las hermandades de Montserrat y la Virgen del Amparo. Además, recogerá un índice con el programa de actos del Corpus y una ruta por los 14 altares, 6 balcones y 21 escaparates que participan en el concurso municipal.

Lo más interesante es la geolocalización de la procesión del Corpus Christi que parte de la Catedral de Sevilla en la mañana del jueves 4 de junio, jornada festiva en la ciudad. El seguimiento en tiempo real abarcará todos y cada uno de los pasos de la comitiva. Tanto el mapa del seguimiento en directo de la procesión como el de la ruta de altares, balcones y escaparates podrá consultarse en 2D o con una nueva versión de los mapas en escena 3D.

Sube el precio de las sillas para presenciar el cortejo

Los sevillanos tendrán que pagar más por presenciar sentados la procesión del Corpus Christi de Sevilla. En la edición de 2026 las sillas costarán 15 euros, frente a los 13 del año pasadoEste miércoles 3 de junio, las sillas quedarán disponibles para todo el público en la sede del Consejo, tanto por la mañana (09:00-13:00) como por la tarde (17:00-20:00). Finalmente, los más rezagados podrán hacerse con tickets el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, a partir de las 08:00 horas directamente en las parcelas del recorrido procesional.

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Cabe destacar que el del Corpus es un desfile largo al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo. La duración es de cuatro horas, mientras el tiempo de paso de todo el cortejo en un mismo punto es de dos horas y media, aproximadamente. Todas y cada una de las hermandades de la ciudad acompañan en representación al Santísimo Sacramento en esta importante cita del calendario cofrade de la ciudad.

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