Pescaíto, atracciones y música en directo: así celebra este pueblo de Sevilla su famosa 'Feria de El Abrazo' esta semana

El calendario de ferias y fiestas de la provincia de Sevilla no ha hecho más que empezar, con decenas de celebraciones extendidas por todo el territorio con toda clase de opciones de ocio, cultura, música y gastronomía. Y esta semana, es el turno de la mítica Feria de El Abrazo de la localidad hispalense de La Rinconada.

De ese modo, el recinto ferial de El Abrazo acogerá esta feria desde este jueves hasta el domingo, aunque su pistoletazo de salida oficial se llevará a cabo la jornada anterior con la tradicional noche del pescaíto.

La Feria de El Abrazo vuelve a La Rinconada

Durante estas jornadas de fiesta, tradición y convivencia vecinal, los usuarios podrán disfrutar de las 62 casetas instaladas en los 80.000 metros cuadrados del recinto ferial, así como una amplia zona de atracciones, puestos de comida, zona de párking, zona joven y un punto violeta.

Será este miércoles a las 21.45 horas cuando la feria dé comienzo con la tradicional prueba del alumbrado del recinto ferial, momento que estará acompañado por el espectáculo flamenco del grupo Los Amigos de Gines y la Escuela de Danza Alberto El Romero.

Alumbrado y noche del pescaíto en La Rinconada

Tras esto, se producirá otro de los momentos favoritos de esta mítica feria: la noche del pescaíto, que se llevará a cabo a partir de las 22.00 horas.

Feria de El Abrazo, en el municipio hispalense de La Rinconada / Ayuntamiento de La Rinconada

Una actividad que se producirá en la Caseta Municipal y para la que no es necesario realizar una reserva previa.

Además, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de la localidad, los visitantes podrán disfrutar de una amplia carta en la que el principal protagonista será el mítico pescaíto.

La Caseta Municipal y sus primeras actuaciones

En esta Caseta Municipal también se llevará a cabo el miércoles la actuación de 'Los Amigos de Gines' para amenizar la velada.

La programación continuará el jueves por la tarde con la recepción a los mayores Virginia Salomé y, por la noche, con la exhibición de bailes tradicionales y andaluces de la Escuela de Danza Antonia de Los Santos y la actuación especial de Marta Quintero.

Conciertos y bailes tradicionales en la feria de El Abrazo

El viernes llegará el momento de la actuación de Raya Real y la Orquesta Arrayán, mientras que el sábado será el turno de la Orquesta La Tentación.

El sábado también se llevará a cabo a partir de las 13.00 horas en la Caseta Municipal el I Concurso de Sevillanas.

Tal y como han indicado desde el Ayuntamiento, esta cita nace de la mano de la Escuela de Danza Alberto El Romero y tiene como finalidad la promoción y puesta en valor del baile por sevillanas en su forma tradicional, "fomentando el respeto por la estructura, estética e indumentaria propias de este baile popular sevillano".

I Concurso de Sevillanas en La Rinconada

El certamen contará con distintas categorías como infantil, juvenil y adultos, con lo que se busca garantizar la participación de personas de todas las edades y niveles.

Todos ellos tendrán la oportunidad de ganar premios de hasta 260 euros, además de optar a una mención especial a la mejor pareja local en categoría amateur.

Premios y festival de cante flamenco

El domingo, se celebrará el Festival de Cante Flamenco organizado por Antonio Carrión, en el que participarán Jesús Méndez, El Canana, Pepe Rueda, El Goyo y María San José al cante y Antonio Carrión, Manolo Herrera y Juan Quirós al toque.

La jornada del domingo se completará con una exhibición de bailes tradicionales y andaluces por parte de la Escuela de Danza Alberto El Romero.

Atracciones, Día del Niño y paseo de caballos en este pueblo de Sevilla

De igual modo, durante toda la feria se podrá disfrutar de gran variedad de atracciones instaladas en el recinto, que contarán con un precio especial la jornada del miércoles por el Día del Niño, donde se podrán adquirir a la mitad.

De ese modo, desde las 18.30 a las 5.30 horas del miércoles, el precio de todas las atracciones será de 2 euros, excepto las de recorrido y tiempo fijo, que serán a 2,50 euros.

Feria sin ruido para todos los públicos en La Rinconada

Durante toda la feria también tendrá lugar el paseo de caballos y enganches de 12.00 a 19.00 horas, con entrada y salida desde la portada de la feria.

Y para ayudar a que toda la ciudadanía pueda disfrutar de esta feria, sin importar las capacidades o necesidades diferentes al resto de usuarios, la localidad ha establecido que miércoles y jueves se produzca la feria "sin ruido" de 18.30 a 00.00 horas.

Lanzaderas gratuitas hasta el recinto ferial

Con la finalidad de facilitar la movilidad durante las fiestas, se ha puesto en marcha un servicio gratuito de lanzaderas que unen diferentes puntos del municipio con el recinto ferial.

Estos autobuses se movilizarán durante todo el día de manera ininterrumpida en distintos horarios. En el caso del miércoles, estarán disponibles de 20.00 a 06.30 horas; desde el jueves al sábado, de 13.00 horas a 6.30 horas; y el domingo, de 13.00 a 01.30 horas.

Líneas de autobús para la Feria de El Abrazo de La Rinconada

Las líneas disponibles durante esta Feria de El Abrazo serán ocho y tendrán como puntos de salida la Plaza del Mentidero (Línea 1); Centro de Salud La Rinconada, en calle Gines (Línea 2) y Parque de Estrasburgo (Línea 3).

A estos se suman Los Carteros, en el Pabellón Municipal Fernando Martín (Línea 4); Bética esquina calle Córdoba (Línea 5); Estadio Felipe del Valle (Línea 6); Avenida de Boyeros (Línea 7); y Alberto Lista, en el Área de Igualdad (Línea 8).