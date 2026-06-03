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La Policía investiga la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla por quemaduras mientras la bañaban

La madre de la bebé fallecida en Sevilla ha negado que las quemaduras sufridas por la menor fueran consecuencia de un accidente

Un vehículo de la Policía Nacional

Un vehículo de la Policía Nacional / E.P.

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El Correo

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Sevilla

La Policía Nacional investiga en Sevilla la muerte de una bebé de 14 meses que permaneció dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío tras sufrir graves quemaduras mientras, presuntamente, la bañaba la pareja de su madre.

Investigación por la muerte de una bebé en Sevilla

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital.

Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes. La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.

Declaraciones de la madre y diligencias policiales

La madre, en declaraciones a Canal Sur, ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna.

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La investigación la coordina el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla junto a un juzgado de la capital.

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