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Presentación de Quásares: dos años de creación artística junto a pacientes con cáncer

Pacientes y personal sanitario de Quirónsalud y artistas han trabajado conjuntamente para construir otras formas de narrar el cáncer desde la creación artística

El proyecto Quásares presenta el 11 de junio a las 18:00 horas en CaixaForum Sevilla cuatro obras nacidas del diálogo entre arte, salud y experiencia oncológica

El proyecto Quásares presenta el 11 de junio a las 18:00 horas en CaixaForum Sevilla cuatro obras nacidas del diálogo entre arte, salud y experiencia oncológica / El Correo

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El próximo 11 de junio a las 18:00 horas tendrá lugar en CaixaForum Sevilla la presentación de Quásares, un proyecto de arte participativo que, durante más de dos años, ha puesto en el centro la experiencia oncológica para abrir, desde el arte, nuevas formas de mirarla y poderla narrar.

"Quásares llegó a mi vida en un momento de gran vulnerabilidad y me permitió transformar toda la amalgama de emociones del tratamiento en un proyecto artístico precioso. Me quedo especialmente con los 'Encuentros Quásares': espacios de escucha, empatía y cuidados compartidos que, a día de hoy, son para mí sinónimo de familia", comparte Luisa Huertas, paciente del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y participante del proyecto.

Cuatro obras nacidas del diálogo entre el arte, la salud y la experiencia oncológica

El acto servirá para presentar públicamente las cuatro obras resultantes de este proceso colectivo, desarrollado en las unidades oncológicas de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla. Desde 2024, pacientes y personal sanitario de Quirónsalud y artistas han trabajado conjuntamente para dibujar una geografía emocional del cáncer: un mapa donde conviven el miedo, la incertidumbre o la rabia, pero también el humor, la ternura, el cuidado y el acompañamiento.

La cultura y el arte ayudan a expresar emociones, reducir el aislamiento y mantener la conexión con la vida más allá de la enfermedad.No sustituyen al tratamiento médico, pero sí complementan el cuidado integral de la persona, humanizando la oncología y mejorando la calidad de vida durante el proceso.

Juan Virizuela

— Especialista en Oncología de los Hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla.

El proyecto se ha desarrollado a partir de metodologías de mediación artística que entienden el arte como una herramienta capaz de generar espacios de escucha, relación y producción colectiva. "El arte y la cultura tienen mucho que aportar a los entornos sanitarios. La gestión emocional de una enfermedad como el cáncer desborda las capacidades de estos contextos y, en ocasiones, ni siquiera la presencia de una psicooncóloga es suficiente para afrontar algunos de los estigmas o estereotipos asociados a la enfermedad. Además, el arte puede ser útil para acompañar este proceso sin entorpecer el tratamiento oncológico, como un complemento más.", apunta Felipe G. Gil, mediador del proyecto.

Quásares es una iniciativa de Concomitentes, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y Quirónsalud, coordinada por ZEMOS98, con la mediación de Felipe G. Gil.

¿Cómo nace Quásares?

El nombre del proyecto nace de una carta escrita en 2015 por una paciente a las técnicas de radioterapia del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en la que las comparaba con “quásares”: cuerpos celestes que, aunque parecen lejanos, emiten una energía inmensa. “Eres un quásar en la tierra”, decía aquella carta que terminó dando nombre al proyecto. Para el personal sanitario, la dimensión emocional del acompañamiento es inseparable del tratamiento. "Quásares ha ayudado a poner imágenes, palabras y relatos a emociones que muchas veces permanecen silenciadas", explica Pilar Muñoz, enfermera.

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Los artistas que colaboran con el proyecto son:

  • La artista Adela Angulo (adelapordiosxd) presenta una serie de 60 ilustraciones construidas junto a pacientes y personal sanitario, que buscan desdramatizar la enfermedad y generar un imaginario propio para hablar del cáncer desde el humor, la ironía y la ternura.
  • Andrea Morán ha realizado un documental sonoro creado a partir de testimonios de pacientes y en colaboración con el personal sanitario de oncología. La pieza recorre esa geografía emocional del proceso oncológico y quiere funcionar también como acompañamiento para otras personas en tratamiento.
  • Rocío Mesa y Jorge Castrillo (Naino) presentan una película documental breve desarrollada a partir de un guion coescrito con pacientes oncológicas. La obra recoge experiencias personales y pone atención en los objetos, espacios y relaciones que atraviesan el proceso de la enfermedad.
  • Óscar Romero muestra un ensayo fotográfico nacido de sesiones de trabajo con pacientes. A través de cámaras instantáneas, cada participante ha construido su propio relato visual, acompañado por retratos realizados por Romero de las personas cuidadoras, los “quásares” del proyecto.

La presentación de Quásares será un evento de acceso libre hasta completar aforo.

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