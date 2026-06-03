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Así será la gran reserva arqueológica y natural que unirá cinco monumentos históricos a un paso de Sevilla: "Respetar el pasado, pero proyectar hacia el futuro"

La gran reserva arqueológica y natural contará con 111 hectáreas de reserva pública y unirá un total de cinco monumentos históricos a tan sólo un paso de Sevilla

Una muesta del yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción

Una muesta del yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción / JUNTA DE ANDALUCÍA

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Emma Rocha

Emma Rocha

El alcalde de Valencina de la Concepción, Ramón Peña Rubio, ha anunciado este lunes en el pleno celebrado por el Ayuntamiento la aprobación del nuevo avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOM). Este documento supone lo que, según ha afirmado el Ayuntamiento del municipio, "un paso histórico para el desarrollo de nuestro municipio en la sesión del Pleno Ordinario".

La herramienta sustituirá a las normas subsidiarias que figuraban vigentes desde el año1990 que habían quedado totalmente obsoletas ante las necesidades actuales de los todos los vecinos. El documento contempla la clasificación de 111 hectáreas para la creación de un parque arqueológico que, según ha destacado, se convertiría en "el mayor de Europa occidental en manos públicas".

El nuevo plan, redactado bajo el marco de la Ley de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), define un modelo de ciudad sostenible, compacto y funcional, donde el patrimonio histórico deja de ser un obstáculo para convertirse en el motor económico y social del municipio. En referencia a esto, y entre los principales hitos a conseguir por medio de este nuevo Plan General, destaca erigir este patrimonio del municipio en motor principal: "Ponemos en valor nuestro 'megasitio' prehistórico de más de 400 hectáreas con la creación del Parque Arqueológico Municipal, dinamizando el turismo sostenible y la cultura". "Respetar el pasado, pero proyectarnos hacia el futuro", señaló Peña, quien defendió que "la iniciativa refuerza, sin duda, la identidad histórica de Valencina y, al mismo tiempo, marca una hoja de ruta para el crecimiento de la localidad".

Para continuar, en el pleno se trazó también la meta de la protección al territorio: "Se desclasifica el Cerro de las Cabezas para protegerlo de la edificación tras los recientes hallazgos arqueológicos". En la misma línea, el apoyo directo a los vecinos también tuvo su espacio de tratamiento, proponiéndose planear un diseño de normativa clara de cautelas arqueológicas y la futura creación de un Fondo Municipal para la ayuda a la financiación de las cargas excavatorias de las obras de autopromoción de los propios vecinos. En cuanto a la solución de problemas históricos, el plan también afronta y planta cara a los riesgos de inundabilidad y prevé la mejora del saneamiento y redes separativas en zonas críticas, como la trasera del Polígono Industrial de Valencina 'Los girasoles'.

En la sesión plenaria celebrada, el documento fue sometido a votación para su continuidad en la tramitación y posterior remisión al órgano ambiental competente. El resultado de la votación reflejó el respaldo del Partido Popular, cuyos representantes votaron a favor de la propuesta. Por su parte, los grupos PSOE y AVV optaron por la abstención. Con este resultado, el documento queda validado, continúa su tramitación administrativa y podrá ser remitido al órgano ambiental para su evaluación correspondiente. El alcalde valencinero concluyó la sesión destacando que el municipio que dirige debe apoyarse en su legado histórico para afrontar los retos que están por venir, afirmando que "mirando al pasado nos reconocemos en él para proyectarnos al futuro".

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Con esta aprobación, el Ayuntamiento inicia una nueva etapa de ordenación urbana que, según sus integrantes "garantiza el crecimiento controlado, la vivienda protegida y la preservación de nuestra identidad histórica. El documento continuará ahora su tramitación hacia la Evaluación Ambiental Estratégica".

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