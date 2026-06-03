Sevilla se convierte en escaparate nacional de la cirugía de columna: "Ahora vemos casos que hace 20 años no existían"

Lumbalgia, dolor cervical crónico, artrosis de columna o escoliosis. Estas son algunas de las patologías que condicionan la vida de miles de personas y que están detrás de numerosas bajas laborales en España. El dolor de espalda no es un problema menor. Afecta a casi el 20% de la población adulta y su impacto crece al mismo ritmo que aumenta la esperanza de vida. Ese es uno de los grandes retos que estos días se abordan en Sevilla, convertida en capital nacional de la cirugía de las patologías del raquis con motivo de la 40ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER). La cita reúne a más de 600 profesionales de todo el país en el Sevilla International Convention Center, ubicado en el Hotel Barceló Renacimiento.

La presidenta de la GEER, la doctora Felisa Sánchez Mariscal, ha destacado este miércoles la importancia de un encuentro que permite compartir dudas, avances y tratamientos en torno a las enfermedades de la columna. Es, en la práctica, un espacio para poner en común los casos más complejos y las soluciones más prometedoras. “Este año, el tema que está a la orden del día es el uso de las nuevas tecnologías, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento quirúrgico”, ha señalado.

Junto a ella, el doctor José María López-Puerta, cirujano y jefe de la Unidad de Columna del Hospital Virgen del Rocío, además de presidente del Comité organizativo del congreso. López-Puerta ha hecho hincapié en que, precisamente, la incorporación de la tecnología es todo un reto en un campo tan complejo como el de la columna vertebral. "Nosotros analizamos las columnas de la gente de pie y la tecnología va entrando poco a poco, pero tiene que estar controlada para que no cree falsas expectativas entre la población", ha precisado el doctor, refiriéndose a la rapidez de los avances tecnológicos. En este sentido, los espacios donde se lleva a cabo el congreso se han convertido en el gran escaparate de las nuevas tecnologías, la maquinaria de alta precisión y los tratamientos más innovadores.

Población más envejecida, más patologías

El aumento de la esperanza de vida es una gran noticia para la población. Sin embargo, como todo, también genera importantes desafíos en el mundo de la medicina. Tal como explica el doctor López-Puerta, el hecho de vivir más años hace que el cuerpo envejezca más y, como consecuencia, aparecen nuevas patologías relacionadas con la columna que hace unos años no se llegaban a ver porque el paciente moría antes. "El aumento en la esperanza de vida ha hecho que veamos problemas en la columna que hace 20 años no existían", sostiene el doctor.

Para la presidenta del GEER, una de las razones que explican la frecuencia de estas dolencias está en la propia condición humana. "Somos la única especie animal que está de pie una buena parte del tiempo. Por eso da tanta sintomatología", ha apuntado Sánchez Mariscal. La especialista también ha llamado la atención sobre las expectativas de los pacientes. El dolor lumbar crónico puede llegar a ser invalidante, pero no siempre es posible recuperar la calidad de vida de etapas anteriores. "Queremos vivir con 80 años como si tuviéramos 20. Eso es un error de educación", ha remarcado.

A más aumento de población envejecida, más pacientes en las consultas y, por lo tanto, más saturación en los hospitales. "Claro, las consultas están cada vez más saturadas, hay que invertir más si queremos dar toda la atención sanitaria que quiere la gente", ha reivindicado el responsable de la Unidad de Columna del Virgen del Rocío.

El gran reto de la ortopedia: frenar el envejecimiento de la columna

En Andalucía, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, casi una de cada cinco personas tiene 65 años o más. La comunidad cuenta con 1,72 millones de residentes de esa edad o superior, el 19,64% de su población. En este contexto, los especialistas sitúan el envejecimiento de la columna como uno de los grandes retos de la ortopedia.

López-Puerta ha señalado que el objetivo de futuro pasa por encontrar terapias capaces de frenar la cascada de envejecimiento del disco vertebral. "Necesitamos terapias que lleguen a no fusionar o no bloquear la columna como tratamiento de las patologías. Tenemos que avanzar en esos dos grandes campos", ha defendido.

El paciente a veces espera más de lo que se le puede dar y también nosotros creemos que con cirugías podemos arreglar cosas que no podemos Felisa Sánchez Mariscal — Presidenta de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER)

Sánchez Mariscal también ha situado el envejecimiento en el centro del debate. A su juicio, el problema es doble: por un lado, los pacientes esperan a veces más de lo que la medicina puede ofrecer; por otro, los propios cirujanos deben asumir que no todo puede resolverse con una intervención. "El paciente a veces espera más de lo que se le puede dar y también nosotros creemos que con cirugías podemos arreglar cosas que no podemos", ha reconocido.

El camino a una cirugía más personalizada

Este aumento en los casos ha derivado en el impulso de la investigación en este campo. "En los últimos 10 años hemos descubierto que cada paciente tiene una morfología en su columna, eso quiere decir que no vale para todos la misma cirugía. La investigación nos ha hecho ver el estudio de la morfología del paciente y cada persona tiene uno específico. Eso es un gran reto porque en la última década ha tenido lugar un cambio de paradigma, ahora el proceso es mucho más personalizado".

Entre los avances tecnológicos que ahora se utilizan en los quirófanos destaca la utilización de la navegación, una tecnología que ayuda al traumatólogo o cirujano de columna a operar con una especie de “GPS” dentro del quirófano. No conduce la operación por sí sola, pero le muestra al especialista, en tiempo real, dónde está exactamente la vértebra, por dónde debe pasar un tornillo o un implante y qué estructuras delicadas hay alrededor, como médula, raíces nerviosas o vasos. "También estamos utilizando herramientas de Inteligencia Artificial y de análisis de datos que sirven para planificar cirugías más ajustadas y personalizadas a cada paciente.

Pese a la innovación del tratamiento y la cirugía, el respeto a operar sigue latente entre la población. Cabe recordar que se trata de intervenciones especialmente sensibles, con riesgos neurológicos y posibilidad de reintervención. Para Felisa Sánchez, ese respeto "no lo debe perder ni el paciente ni el médico" teniendo en cuenta que se trata de cirugías que pueden tener complicaciones y "acabar mal". "Tenemos que ser conscientes de que solo hay que operar aquello estrictamente necesario. Aunque es verdad que cada vez tenemos más conocimiento teórico sobre la biología y la morfología de la columna y tenemos más herramientas técnicas que nos ayudan a hacer las cosas con más precisión".