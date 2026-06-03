Traslados, conciertos y altares anuncian con gozo una nueva edición del Corpus Christi en Sevilla

El olor a romero ya se intuye en las calles de la ciudad de Sevilla. Este jueves la capital vivirá una nueva jornada festiva con la celebración del Corpus Christi. Más allá de la procesión eucarística, la tarde del miércoles de vísperas se configura como uno de los momentos de mayor bullicio en el casco histórico cuando los sevillanos aprovechan para visitar altares o escuchar conciertos y pasacalles. Además, el calor de estos días hace que el anochecer sea el momento idóneo para tomar el fresco.

La jornada arranca con el traslado de la imagen de Santa Teresa del Convento del Santo Ángel hacia su altar de la calle Francos a partir de las 18:30 horas. Algo más tarde, será el turno de la Virgen de la Hiniesta Gloriosa para encaminarse hacia su altar instalado frente a la fachada de la Casa Consistorial en la Plaza de San Francisco. La imagen partirá del templo de Santa Marina a las 19:30 horas para llegar al centro alrededor de la medianoche, además, contará con la música de la Banda Municipal de Mairena del Alcor.

Hasta 15 altares adornarán las calles del centro

Un año más, el casco histórico de Sevilla acoge el tradicional concurso municipal de altares que engalanan las calles por las que discurrirá el cortejo de la procesión del jueves. En la Avenida de la Constitución se instalan los de la Hermandad de Montserrat, en la fachada del Banco Santander, y el de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache. La Plaza de San Francisco concentra varios puntos destacados: el altar de la Hermandad de San Juan Evangelista de Pedrera, bajo el Arquillo del Ayuntamiento; el de la Hermandad de la Hiniesta, en la fachada consistorial; y el de la Hermandad de la Macarena.

El recorrido continúa por la calle Sierpes, donde se ubican los altares de la Hermandad de la Redención, en el establecimiento "Avarcas and Espadrilles", y de la Hermandad de la Virgen del Amparo, en el número 65. En la Plaza del Salvador participan la Archicofradía de las Siete Palabras y la Archicofradía Sacramental de Pasión. En zonas adyacentes también se levantan otros como el de la Hermandad del Amor, en la calle Villegas.

La calle Francos concentra varias instalaciones, entre ellas las de la Hermandad de San Benito Abad de Castiblanco de los Arroyos, sobre la fachada de Jardilín, y la Hermandad de Santa Lucía, en la misma ubicación. En el tramo final del recorrido, se encuentran el del Convento del Santo Ángel y la Hermandad del Rocío de la Macarena, en la calle Placentines, y el de la Hermandad de la Cena, en la calle Cardenal Amigo Vallejo, presidido por su titular cristífero.

Casi 30 balcones y escaparates participan en el concurso

Los balcones engalanados aportan un complemento visual al itinerario, con decoraciones en puntos como la calle Cuna, la Plaza del Salvador o la calle Francos. Participan, entre otros, la Hermandad de la Virgen de la Alegría, la Cafetería La Ibense, así como distintos establecimientos y particulares en Francos —como Casa Rodríguez o Cordonería Alba— y en la Plaza Jesús de la Pasión.

Por su parte, los escaparates vuelven a tener un papel destacado al implicar al tejido comercial en la celebración. Calles como Cuna, Francos, Chapineros, Sierpes o Álvarez Quintero reúnen numerosas propuestas promovidas por hermandades en colaboración con negocios locales, como las corporaciones del Cristo de la Corona, el Dulce Nombre de Bellavista, San Gonzalo, San Pablo, El Baratillo, San Hermenegildo o Las Nieves.

¿Qué conciertos están programados en la noche del miércoles?

El tradicional Bando de la Hermandad Sacramental del Sagrario recorre desde las 19:30 horas las calles por donde transitará la procesión del Santísimo Sacramento este jueves. Parte de la Avenida de la Constitución para discurrir por la Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Francos y Placentines para llegar a los pies de La Giralda.

A las 21:00 horas, la Plaza de San Francisco será escenario de uno de los grandes atractivos musicales de estas vísperas con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla junto al dúo Violincheli Brothers, formado por los hermanos Pablo y Alejandro Turlo. El espectáculo ofrece una innovadora propuesta que fusionará grandes obras clásicas de Bach o Vivaldi con composiciones contemporáneas y éxitos del pop-rock nacional e internacional, incluyendo piezas como Entre dos Aguas de Paco de Lucía o Si fuera ella de Alejandro Sanz.

Más tarde, alrededor de las 21:30 horas la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria "Las Cigarreras", ofrece un concierto en la Iglesia de Consolación, vulgo de los Terceros, sede canónica de la Hermandad de la Santa Cena. Además, el Patio de los Naranjos de la Iglesia del Divino Salvador acoge actuaciones de la Agrupación Musical María Santísima del Rocío de Sevilla (19:30 horas), el Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla (20:30 horas) y la Agrupación Musical de La Redención de Sevilla (21:00 horas).

La antesala de una de las citas más importantes en el calendario litúrgico con la procesión eucarística del jueves como epicentro. Será nuevamente un desfile largo al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo. Por primera vez, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del público la geolocalización de la procesión.