Más de 8.000 interesados y 16 elegidos para las VPO en alquiler en el centro de Sevilla: "He tenido mucha suerte, no me lo termino de creer"

Los precios de las viviendas en alquiler en la ciudad de Sevilla, y la gran demanda que hay para tan poca oferta de pisos en buen estado, obligan a celebrar una entrega de llaves como si te tocara la lotería de Navidad. Cualquiera que haya pasado por este proceso, desde tener que entregar un aval, tu contrato de trabajo, una reserva, dos meses de fianza o hasta el currículum para convencer al propietario de la vivienda en la que estás interesado que eres de fiar para poder vivir allí en alquiler, entenderá lo frustrante y cansado que llega a ser la búsqueda de un piso de alquiler. Todo eso y más llevaban en la mochila los 16 afortunados -familias, matrimonios, trabajadores- de todas las edades que han recibido este miércoles de manos del alcalde y la ministra de Vivienda las llaves de su nuevo hogar en plena Ronda Histórica, a pocos minutos andando del centro.

Seis viviendas de dos dormitorios -una de ellas adaptada- y otras 10 viviendas de tres dormitorios, con precios desde 450 euros mensuales (dos dormitorios), hasta los 530 euros mensuales (tres dormitorios, de menor tamaño) y los 625 euros mensuales (tres dormitorios, de mayor tamaño). Así es el Residencial La María, en el número 5 de esta calle perpendicular con Ronda de Capuchinos, en el que se han entregado a vecinos de Sevilla un total de 16 VPO. Según ha asegurado la ministra de Vivienda, más de 8.000 personas se habían interesado por estas viviendas protegidas, por lo que la tasa de agraciados es ínfima, un 0,2%.

El resto de demandantes de vivienda en las listas de Emvisesa tendrán que seguir esperando a algunas de las promociones que el Gobierno de José Luis Sanz está impulsando. Estas 16 VPO forman parte de un plan de vivienda por parte del Ayuntamiento para combatir el problema en la ciudad. Emvisesa tiene en marcha 2.202 viviendas y alojamientos, desde promociones ya entregadas, promociones en construcción y promociones que se entregarán próximamente. Según ha informado el alcalde, la planificación cuenta con 6.134 VPO en cuatro años y más de 400 millones de inversión municipal dentro del plan Sevilla Vivir. Para los demandantes de vivienda que no han logrado estos pisos hay planificadas más de 33.000 viviendas en nuevos desarrollos.

José Manuel y Andrea, ganadores de las nuevas VPO en La María: "El precio está bien para lo que hay"

José Manuel y Andrea vivirán en el Residencial La María. Este matrimonio ha sido seleccionado por Emvisesa y este miércoles han recibido una de las 16 llaves. José Manuel llevaba tiempo registrado como demandante de vivienda sin suerte, como miles de personas en Sevilla. "Me apunto a todas las que salen si la zona me gusta", reconoce. Y precisamente, ya con pesimismo, pensaba que esta vez iba a ocurrir lo mismo de siempre: "Era la que menos pisos daban, creía que no me iba a tocar, y justamente es la que me ha tocado. Lo dejé para el último día y Andrea me dijo que me apuntara porque no perdíamos nada. No contaba con ello".

Sin embargo, les llegó la noticia de que les daban uno de los pisos en alquiler. "Fue un alegrón, no nos lo creíamos al principio, hasta que nos llamaron y me confirmaron que sí, que nos había tocado", recuerda. En caso, les llega ya casados, con un bebé en camino, y sin un lugar en fijo donde quedarse. "No teníamos nada, pero por nuestra economía es lo más cercano a tener algo nuestro", afirma.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entrega las nuevas 16 VPO del Residencial La María en la Ronda Histórica de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Valoran positivamente cómo está el piso, la ubicación, y el precio. "Están muy bien, la verdad. Ahora tenemos que amueblar y preparar la cocina un poco, pero queremos echar raíces aquí y quedarnos mucho tiempo", cuentan una vez han visto su nueva vivienda acompañados por el alcalde de Sevilla y la ministra de Vivienda este miércoles. Además, en una zona muy céntrica, que en un futuro tendrá acceso incluso a la línea 3 de metro.

"Queríamos tres habitaciones porque Andrea está embarazada y vamos a crear una familia. Además, ella ha vivido siempre por esta zona y nos encanta", asegura José Manuel. También consideran que el precio "está bien para lo que hay en la calle ahora mismo". "Otras promociones son más baratas, pero no es esta zona, no es el centro, están más a las afueras", añaden.

Eduardo, futuro vecino del Residencial La María: "Por el sitio y el piso por dentro tenía que cogerlo"

Otro de los futuros residentes de la calle La María es Eduardo. En su caso, se muda solo, dejando un alquiler con compañeros de piso. A sus 29 años, tras varios apuntado en las listas de espera de Emvisesa sin que le tocara en ninguna promoción, le ha tocado por sorteo una de las VPO de este residencial. "Normalmente me presentaba a ofertas por la ubicación, y con esta he tenido mucha suerte. Había 7.000 u 8.000 personas apuntadas, incluso un par de amigos míos. Y dije, a ver el resultado", cuenta a este periódico.

Eduardo, uno de los futuros vecinos del Residencial La María ubicado en el centro de Sevilla, junto a la Ronda Histórica / Rafa Aranda

Entre su trabajo y la necesidad de dejar a sus compañeros de piso, se lo pensó, pero "visto la ubicación y cómo es por dentro el piso, había que cogerlo sí o sí". "Me encanta la vida del centro, y cuando vi la oportunidad pensé que el no ya lo tenía. Pero mira, me tocó esta. Yo estaba trabajando y un amigo me avisó, porque yo estaba el séptimo. Se lo he comentado a las autoridades, que todavía no me lo creía y ya me lo estaba empezando a creer", explica.

Cuenta que realmente había visto el piso en fotos, con renders y planos. "Supera cualquier expectativa, está muy bien acabado y no le falta un detalle. Están estupendos, para entrar a vivir. Si no cambia la vida radicalmente ni nada, la idea es quedarme mucho tiempo", asegura tras bajar de ver su nuevo hogar junto al alcalde y la ministra. Al igual que sus futuros vecinos, no considera el precio "tan descabellado" y sí "bastante asumible" para una persona en el centro.