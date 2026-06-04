Alejandro Sanz vuelve a casa y abre este sábado en Sevilla su gira española: "Hola, mi gente, a la familia"

La espera está a punto de terminar y en Sevilla se nota. Hay una enorme expectación por la llegada de Alejandro Sanz, que este sábado a las diez de la noche abrirá en el Estadio de La Cartuja la etapa española de su gira ¿Y ahora qué?. No es una parada cualquiera: la capital andaluza vuelve a ejercer como una casa para el artista, un territorio de confianza al que regresa para reencontrarse con un público que le ha acompañado durante más de tres décadas de carrera.

Prueba de ello son los aledaños del estadio. Allí la ilusión se percibe en forma de tienda de campaña. Las primeras en llegar fueron miembros del club de fans Las Marcianas de Sanz, que llevan ya varios días de acampada, encabezando la cola que se formará en los próximos días.

El mensaje de Sanz a sus fans

Consciente del recibimiento que le hará Sevilla, el cantante ha querido dirigirse directamente a sus seguidores a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con un mensaje breve, cercano y cargado de ganas de volver a cantar en España. "Hola, mi gente, a la familia", comienza el cantante en el vídeo compartido en sus historias de Instagram, antes de confirmar la ilusión con la que afronta este nuevo tramo de la gira.

"Estoy muy feliz porque ya empezamos la gira aquí en España, en casita. Este sábado nos vemos en Sevilla y a partir de ahí vamos a estar recorriendo todo el territorio nacional con muchas ganas de veros y de disfrutar de los conciertos. Os quiero. Nos vemos", señala el artista mirando a cámara.

El concierto sevillano marcará el punto de partida de un recorrido nacional que llevará a Alejandro Sanz por grandes recintos del país hasta finales de julio. Tras el estreno en La Cartuja, la gira continuará por ciudades como Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia y A Coruña, antes de despedirse en Andalucía con una última cita en Fuengirola el 24 de julio.

Bad Bunny y 'Corazón partío'

Sanz aterriza en Sevilla después de haber llevado este espectáculo por América Latina y Estados Unidos, donde ha vuelto a medir la fuerza de un repertorio que ya forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones. En esta nueva gira conviven sus canciones más recientes con los grandes clásicos que han sostenido su carrera, desde las baladas más reconocibles hasta esos temas que el público convierte en coro apenas suenan los primeros acordes.

La gente tiene ganas de Sanz. Se percibió cuando Bad Bunny interpretó hace unos días Corazón partío en el Estadio Metropolitano de Madrid durante una de sus citas con el público español. El gesto del artista puertorriqueño funcionó como una nueva prueba de la huella que las canciones de Sanz dejan más allá de estilos, generaciones y fronteras.

La cita de Sevilla será, por tanto, algo más que el primer concierto en España. Será el reencuentro con una ciudad que siempre ha tenido un vínculo especial con el artista y el inicio de doce noches pensadas para recorrer una discografía que ha hecho de Alejandro Sanz uno de los nombres esenciales de la música española contemporánea. Después del tramo nacional, el cantante tiene previsto tomarse un descanso durante el verano antes de continuar con la gira en América.