La Avenida de Alemania, eje principal de los Bermejales, se transformará con más espacio peatonal, árboles y zonas de juego: las obras durarán ocho meses

Las obras en Los Bermejales se multiplican. El Ayuntamiento comenzará este año la reurbanización de la Avenida de Alemania. El proyecto, que supone una transformación completa del bulevar con más espacio peatonal, zonas de sombra, espacios de esparcimiento y nuevo mobiliario urbano, tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros. Afectará al tramo ubicado entre las Glorietas de Chequia y de Letonia que "cuenta con carencias en accesibilidad, dotaciones de equipamiento y daños en acerados y calzadas". Los trabajos durarán ocho meses.

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado las obras de reurbanización de esta vía principal del barrio de Los Bermejales. En concreto, el objetivo de los trabajos es darle un aspecto renovado a la vía. Así, la licitación incluye trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno, trabajos de paisajismo en jardines, trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua, trabajos de pavimentación y asfaltado, instalación de mobiliario urbano y zonas de juegos y ejercicio y trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

Una mejora en la reurbanización

El Consistorio advierte en su análisis que la vía en estos momentos no tiene continuidad peatonal a lo largo de todo su recorrido, el asfaltado está en un estado deficiente, no existe alumbrado en el paseo central, los pasos de peatones apenas cumplen con la normativa y los "escasos" bancos con los que cuenta deben ser reparados y dispuestos. Ante esta situación, el proyecto plantea una mejora en la reurbanización del espacio y darle un mayor peso al paseo peatonal.

Esta nueva licitación se suma a los múltiples trabajos que se desarrollarán en la zona. La zona Sur de la ciudad se encuentra en una remodelación total. No solo Los Bermejales padecerán las obras, el Real Betis ya ha iniciado la primera de las dos fases para construir el nuevo Benito Villamarín, el pasado 3 de marzo empezó la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Jamaica y Tenerife, Heliópolis y próximamente comenzará la remodelación de la avenida de Reina Mercedes.

Esta misma parte de los Bermejales está previsto que se vea afectada por la construcción del tramo sur de la línea 3 de metro, que se adentrará en el barrio por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Desde aquí, la nueva línea del metro de Sevilla pasa por la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas.