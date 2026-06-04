El Corpus, en directo: novedades y recorrido de la procesión por las calles de Sevilla

Sevilla amanece en una nueva mañana de jueves de Corpus Christi. El centro de la ciudad se ha engalanado parta celebrar una de sus fiestas mayores que, este año, cambiará su recorrido para pasar por la estrechez de la calle Placentines. Un año más, el cortejo estará formado por las representaciones de multiples hermandades y nueve pasos, que en esta ocasión estarán geolocalizados, y tendrá un tiempo de paso de dos horas y media, aproximadamente.

El olor a romero se ha hecho con las principales calles del Centro de la ciudad y, aunque en un principio parecía que iba a ser difícil, el Casco Antiguo está repleto de escaparates, balcones y fachadas decoradas para celebrar a Jesús Sacramentado y acompañar al cortejo, que se cerrará con el paso de la Custodia, durante las horas que dura el recorrido.

Los sevillanos tendrán que pagar más que en 2025 por presenciar sentados la procesión del Corpus Christi de Sevilla. En la edición de 2026 las sillas costarán 15 euros, frente a los 13 del año pasado. Los más rezagados podrán hacerse con tickets el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, a partir de las 08:00 directamente en las parcelas del recorrido procesional.

Recorrido

El desfile procesional saldrá de la Puerta de San Miguel de la Catedral de Sevilla alrededor de las 8:30 horas de la mañana. Continuará por la Avenida de la Constitución, la Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Villegas y Francos. A partir de este punto está la novedad. En lugar de transitar por Argote de Molina y Alemanes para entrar de nuevo al templo catedralicio por la Puerta de Palos, tirará directamente por la estrechez de la calle Placentines para salir a los pies de la Giralda.

La del Corpus es una comitiva larga al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo. La duración es de cuatro horas, mientras el tiempo de paso de todo el cortejo en un mismo punto es de dos horas y media, aproximadamente. El bolsillo también notará cambios este 2026. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha subido dos euros el importe de las sillas que habitualmente pone a disposición de los sevillanos para presenciar el largo cortejo.

Ruta por por los altares

En la Avenida de la Constitución se instalan los de la Hermandad de Montserrat, en la fachada del Banco Santander, y el de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache. La Plaza de San Francisco concentra varios puntos destacados: el altar de la Hermandad de San Juan Evangelista de Pedrera, bajo el Arquillo del Ayuntamiento; el de la Hermandad de la Hiniesta, en la fachada consistorial; y el de la Hermandad de la Macarena.

El recorrido continúa por la calle Sierpes, donde se ubican los altares de la Hermandad de la Redención, en el establecimiento "Avarcas and Espadrilles", y de la Hermandad de la Virgen del Amparo, en el número 65. En la Plaza del Salvador participan la Archicofradía de las Siete Palabras y la Archicofradía Sacramental de Pasión. En zonas adyacentes también se levantan otros como el de la Hermandad del Amor, en la calle Villegas.

La calle Francos concentra varias instalaciones, entre ellas las de la Hermandad de San Benito Abad de Castiblanco de los Arroyos, sobre la fachada de Jardilín, y la Hermandad de Santa Lucía, en la misma ubicación. En el tramo final del recorrido, se encuentran el del Convento del Santo Ángel y la Hermandad del Rocío de la Macarena, en la calle Placentines, y el de la Hermandad de la Cena, en la calle Cardenal Amigo Vallejo, presidido por su titular cristífero.

Las mejores imágenes de la víspera del Corpus Christi en Sevilla / Marina Casanova

Casi 30 balcones y escaparates participan en el concurso

Los balcones engalanados aportan un complemento visual al itinerario, con decoraciones en puntos como la calle Cuna, la Plaza del Salvador o la calle Francos. Participan, entre otros, la Hermandad de la Virgen de la Alegría, la Cafetería La Ibense, así como distintos establecimientos y particulares en Francos —como Casa Rodríguez o Cordonería Alba— y en la Plaza Jesús de la Pasión.

Por su parte, los escaparates vuelven a tener un papel destacado al implicar al tejido comercial en la celebración. Calles como Cuna, Francos, Chapineros, Sierpes o Álvarez Quintero reúnen numerosas propuestas promovidas por hermandades en colaboración con negocios locales, como las corporaciones del Cristo de la Corona, el Dulce Nombre de Bellavista, San Gonzalo, San Pablo, El Baratillo, San Hermenegildo o Las Nieves.