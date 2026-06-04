"Estoy deseando terminar, hoy me iré a la feria del pueblo": último esfuerzo en el cierre de la selectividad en Sevilla

La Feria de Alcalá de Guadaíra se coló en el rectorado de la Universidad de Sevilla este jueves de Corpus Christi en la ciudad. Los alumnos del IES Cristóbal de Monroy, un instituto del municipio sevillano, llegaban hasta la Facultad de Geografía e Historia para presentarse a los últimos exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad. En la entrada se respiraba concentración, nerviosismo e impaciencia. Pero también alegría y ánimo. Al salir, muchos tienen el mismo plan: disfrutar de la feria de su pueblo cuando -por fin- den carpetazo a una eterna selectividad.

"Estoy deseando terminar, hoy me iré a la feria de mi pueblo", decía Álvaro, un joven de Alcalá, mientras repasaba con sus amigos los apuntes del examen de Química, el último al que se enfrenta. Como él, eran muchos los jóvenes que contaban las horas para dejar atrás la Avenida de San Fernando y reunirse con los suyos para no perderse una de las semanas más bonitas de su pueblo. Este año, sin embargo, con la incertidumbre de quien espera la nota que le permitirá (o no) entrar en la carrera que ha escogido.

Aspirantes de la selectividad en la entrada de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. / El Correo

De Biología a Química pasando por Geografía

A primera hora de este jueves, los alumnos se enfrentaron a los exámenes de Historia de la Música y de la Danza, Geografía, Diseño, Dibujo Técnico II o Biología. A media mañana, llegó el turno de Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática o Química. Finalmente, los jóvenes se despedirán de la selectividad con Historia del Arte, Fundamentos Artísticos, Geología y Ciencias Ambientales o Tecnología e Ingeniería II.

Las de este jueves son las pruebas imprescindibles para mejorar el resultado, para alcanzar la nota de corte deseada y entrar en la carrera escogida. Más conocidas como las optativas. De hecho, para muchos es el día donde se lo juegan todo. "Hice la selectividad el año pasado, pero no entré en la carrera que quería, así que este año estoy repitiendo Química y Geología", comentó Esther, una sevillana de 19 años. Según los datos de la propia universidad, solo este año ha crecido un 15% el volumen de estudiantes que se han vuelto a presentar a la PAU para subir la nota. "¡Ay, por Dios, que esto me tiene que dar a mí para un 8!", se oía entre el bullicio de los jóvenes en la entrada de la universidad.

Para los alumnos del Bachillerato científico, hoy todo giraba en torno a Biología y Química. La primera, según los estudiantes que hablaron con El Correo de Andalucía, fue una prueba "asequible". "Me ha parecido bastante fácil, pero ahora tenemos Química y estoy un poco muerta de miedo, pero espero que me salga bien porque he estado trabajando todo el año", comentó una joven a las puertas de la Hispalense. En su bolso, una estampita de Carlo Acutis, otra de la Virgen del Rocío y una medalla de su abuela. "Yo me he encomendado a todo", reconoció.

En la rama del Bachillerato de letras, Geografía concentró el protagonismo de la mañana. Un eterno examen donde se preguntó por los ríos españoles de la vertiente atlántica, por los factores condicionantes de la red hidrográfica española o por el papel de Sevilla en el origen de la red de carreteras españolas. "Ha sido un examen larguísimo, pero realmente no era difícil, veremos a ver cómo corrigen", suspiró una joven que se presentaba por primera vez a la selectividad tras finalizar un grado superior en Educación Infantil.

Una selectividad "sin sorpresas" en los exámenes

A escasas horas de que termine la selectividad, los alumnos se atrevieron a hacer su propio balance sobre las pruebas. "Sin sorpresas", decían de forma unánime. Inglés, Matemáticas II y Lengua fueron las que más dolores de cabeza generaron entre el alumnado a pesar de que "no fueron a pillar". Pero más allá de la complicación de los exámenes, ahora se lo jugarán todo en centésimas, en notas de corte elevadas y correcciones muy precisas. "La sele me ha ido bien, ¿pero llegaré a la nota que quiero? Pues no lo sé, depende de muchas cosas".