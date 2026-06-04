La Guardia Civil desmantela en Utrera una importante plantación de marihuana y detiene a tres personas
Se han intervenido 3.000 plantas de cannabis en una operación iniciada de madrugada en el término municipal de Utrera
Los autores intentaron evacuar parte de la plantación y de los esquejes a través de los tejados que comunicaban directamente con la vivienda colindante
La Guardia Civil ha culminado en Utrera (Sevilla) una operación contra el cultivo ilícito de sustancias estupefacientes que ha permitido detener a tres personas e investigar a una cuarta.
Delitos contra la salud pública y fraude eléctrico
A los implicados se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelarse una sofisticada infraestructura de producción indoor en la que se intervinieron aproximadamente tres mil plantas de marihuana, además de diversas cantidades de hachís y cogollos listos para su distribución en el mercado.
La investigación se inició a principios del año 2026, tras detectarse los primeros indicios racionales sobre la existencia de cultivos intensivos de cannabis dentro del casco urbano de la localidad.
Tras meses de investigación y labores de obtención de información, la Guardia Civil recabó los elementos de pruebas necesarios para solicitar los mandamientos de entrada y registro en los inmuebles.
Infraestructura indoor en una nave industrial
El despliegue operativo, ejecutado por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Los Palacios, comenzó a primera hora de la mañana en una nave industrial equipada con avanzados sistemas para el desarrollo acelerado de plantas.
Durante el aseguramiento perimetral, la Guardia civil detectó que varias personas en su interior intentaban evacuar las plantas y los esquejes a través de los tejados que comunicaban directamente con la vivienda colindante, maniobra que fue abortada de inmediato por los agentes.
Tres mil plantas de marihuana intervenidas
En los registros se intervinieron alrededor de tres mil plantas de marihuana, entre ejemplares adultos listos para su distribución y numerosos esquejes preparado para futuras plantaciones. Los técnicos de la compañía suministradora localizaron y neutralizaron múltiples enganches clandestinos a la red general de electricidad. Estas conexiones fraudulentas generaban un grave peligro de cortocircuito e incendio, comprometiendo la estabilidad del servicio eléctrico en el resto del núcleo residencial.
Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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