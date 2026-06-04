Javier Esteban, director de Icónica Santalucía Sevilla Fest: "Aníbal González estaría superorgulloso, nadie puede decir que nos estemos cargando la Plaza de España"

En las oficinas de Green Cow Music no para de entrar y salir gente. Reuniones, entrevistas, llamadas. Este jueves 4 de julio arranca el Icónica Santalucía Sevilla Fest con el concierto que ofrecerá Aitana a las 22.30 horas, y todo tiene que estar preparado al milímetro. A la vez, a menos de 500 metros, avanzan a contrarreloj las labores de montaje en la Plaza de España para la instalación del escenario, equipos de sonido, iluminación y toda la infraestructura necesaria para que tenga lugar uno de los fenómenos musicales más grandes de España. El CEO de esta empresa es Javier Esteban (Sevilla, 1981), que afronta la sexta edición de un festival que apunta este año a cifras de récord.

"Con los números que llevamos creo que vamos a estar rondando los 350.000 tickets", prevé orgulloso Esteban, en una entrevista con El Correo de Andalucía. "Soy un chaval muy normal del barrio de Rochelambert", asegura. Pero un día se le encendió la luz y detectó cómo podía convertir a Sevilla en una parada imprescindible en las giras de las grandes estrellas de la música local, nacional e internacional. Isabel Pantoja, Sting, Robbie Williams, Pablo Alborán, Lenny Kravitz o Raphael forman parte del cartel de este año. Quién sabe si en un futuro lo harán Bad Bunny o Rosalía, si están entre los siete u ocho nombres cerrados para 2027 que Esteban no quiere desvelar. Lo que tiene claro es que seguirán en la Plaza de España más allá de 2031 sin perjudicar el espacio: "A todas esas personas que dicen que estamos dañando el patrimonio lo único que puedo decir es que es totalmente falso. Llevamos cinco años y no hay nadie que haya dicho eso argumentándolo con un informe".

PREGUNTA. ¿Qué tiene Icónica Santalucía Sevilla Fest para atraer cada año a artistas de tanto nivel? ¿Qué lleva a los artistas a querer venir a Sevilla?

R. La marca Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha ido construyendo durante estas cinco primeras ediciones con la suerte de que nos ha acompañado todo. Mucho público, que es súper importante para los artistas, una producción que podríamos decir que es impecable porque se trabaja siempre con la última tecnología y se cuida mucho y se mira mucho a los artistas y a sus oficinas y, por supuesto, con un marco incomparable como es la Plaza de España, tanto para artistas como para el propio público. Es un sitio muy especial y al final siempre pasan cosas diferentes y nuevas porque a los artistas les emociona el espacio y hacen que ese concierto sea un poco diferente al resto de sus giras. Eso también lo ha entendido el público y hace que todo vaya funcionando como hasta ahora.

P. Para quien aún no lo sitúe en Sevilla, ¿podría explicar quién es Javier Esteban? ¿Cómo acaba fundando Green Cow Music? Porque entiendo que uno, cuando es un adolescente o un universitario, no se le suele pasar por la cabeza este negocio.

R. Javier Esteban es un chaval muy normal de Sevilla, del barrio de Rochelambert, de la Carretera de su Eminencia. Yo estudié audiovisuales, he estado trabajando como realizador, como productor en televisión, en alguna productora de cine documental. Y un poco aburrido porque quizás no era mi sitio me planteé darle un cambio total a mi vida y empecé a hacer cosas de música que siempre me habían gustado.

Siempre he intentado vivir en Sevilla, que era una de las claves que le he puesto siempre a mi vida, vivir cerca de los amigos, de la familia, y en una ciudad que conozco perfectamente y que me gusta por su forma de vida y sus tradiciones. Empezamos a hacer conciertos por toda España, aunque en Sevilla no había ningún festival de este tipo. Informándome, porque yo a la vez que iba trabajando iba aprendiendo un poco el negocio de la música. Los problemas eran que en verano, que es cuando vienen los artistas internacionales, hacía mucha calor, y después había una creencia, y era real, que Sevilla no vendía entradas. Era una ciudad que, históricamente, los artistas vendían muchas entradas.

Se hablaba siempre del Estadio Olímpico, pero en el Estadio Olímpico la tasa era del 8% de público asistente sevillano. Con esas ganas de darle la vuelta a esa fórmula, y basado en una idea que a mí me evocaba la presentación de Curro en el 89, que se presentó en la Plaza de España, pues nos liamos la manta de la cabeza y construimos la marca Icónica Santalucía Sevilla Fest y empezamos a trabajar en 2021, que fue el último año de COVID. Y hasta aquí, una historia con mucho trabajo, muchos sinsabores, pero también con la felicidad de que, siendo sevillanos, hemos conseguido posicionar a Sevilla en el circuito internacional de la música.

P. Y ya es la sexta edición del festival, con otro cartel con artistas de gran nivel. ¿Desde qué fecha se empieza a pensar en el cartel y se empieza a contactar con artistas? ¿Tienen ya incluso artistas apalabrados para años próximos?

R. El festival siempre tiene un ciclo que empieza en febrero, ya que el festival va a tener lugar en junio de ese año, en el que ya queda solo la parte de la producción, que es mucho, pero la parte de la gente que gestiona patrocinio, que gestiona los artistas del cartel del año siguiente, ya están trabajando en años venideros. De hecho, a estas alturas, ya para 2027 tenemos más de siete u ocho artistas y hay alguna cosa también para 2028. Al final, las giras se plantean cada vez con más tiempo y tienes que estar ahí presente para coger los artistas de mayor relevancia, que son los más complicados y los que estamos todos pendientes para cuando salga.

"A estas alturas ya para 2027 tenemos más de siete u ocho artistas y hay alguna cosa también para 2028"

P. ¿Cuál es el primer nombre que se piensa o con el que se contacta?

R. El primer artista de este año, no sé si podemos confirmarlo, pero puede que fuera Aitana, la primera que cerramos. Pero la verdad es que nos pilla un poco lejos porque ya estamos hablando de 2027 y 2028. Creo que puede ser también Maroon 5 o Aitana, uno de los dos.

P. ¿Les llegan muchos ofrecimientos? A la hora de conformar el cartel imagino que será un trabajo conjunto entre los nombres que piensa usted y los que proponen desde su equipo.

R. Nosotros la fórmula que tenemos es una plantilla que está configurada pensando en el público sevillano. Eso nos lleva a hacer un cartel que desde el primer año es muy ecléctico, en el que también nos obligamos a meter iconos internacionales, pero unirlos en el mismo cartel con iconos nacionales, y por supuesto locales. Esa plantilla la vamos rellenando con una serie de nombres que empiezan a surgir porque, lejos de lo que pueda parecer, nosotros no pensamos en que nos gustaría traer a Sting y vamos a buscarlo.

Tenemos que esperar a que Sting anuncie que va a hacer gira y dentro de esos anuncios pues nos toca estar. Entonces, es un poco así, es un poco una elaboración más compleja de lo que puede parecer. Tenemos un equipo de cinco personas que se dedican exclusivamente a cerrar los artistas y ya están trabajando en ediciones venideras porque es un trabajo de largo recorrido.

P. Y supongo que cada año les costará menos convencer a los artistas de que vengan, ¿no?

R. Sin duda. Cuando nosotros empezamos Icónica Santalucía Sevilla Fest era un trabajo súper complicado porque los artistas también tenían mucho miedo al calor. Era una plaza en la que normalmente no se vendían entradas y eso el artista y su oficina lo miran mucho. A ningún artista le gusta subirse a un escenario vacío de público. Y después, éramos una empresa muy pequeña y muy joven, muy nueva. Era muy complicado. Ya estamos posicionados en ese circuito y algo que es muy valioso, que cuando el artista internacional quiera hacer solo un concierto en España piense en Sevilla. Tenemos cada año una lista de artistas del cartel que han sido ofrecimientos concretos que nos hacen a nosotros y eso, sin duda alguna, es algo muy bueno y es lo que nos permite que en años venideros volvamos a tener un cartel de la altura que tenemos este año.

P. El cartel de este año vuelve a ser muy variado, con muchos estilos distintos y para todas las generaciones. Supongo que esa es una de las claves. ¿Cómo ha ido evolucionando el festival en ese sentido en estas seis ediciones?

R. Esa plantilla que nosotros planteamos tan ecléctica está basada pensando en que sea un festival para todos los sevillanos. Entonces, necesitamos que todos los amantes de la música puedan ver en ese cartel algún artista o algún grupo que les interese. También queremos ser un festival familiar en el que el padre puede ir un día con los niños, otro día puede llevar a sus padres a algo de su gusto o puede disfrutar un día con amigos o con su pareja. Y esa es la idea, que sea un festival que traspase a las diferentes generaciones y que en una misma casa se pueda hablar del festival cada uno de sus experiencias concretas.

P. ¿Por qué Aitana para abrir y Sting para cerrar? ¿Es algo muy calculado?

R. Realmente no es tan así, porque al final tenemos que cuadrar muchas cosas y el artista tiene una ruta. Tenemos que colocar la fecha para que se pueda cerrar en esa ruta. Va saliendo. Este año, concretamente, empezamos con Aitana con sold out, jueves y viernes, y terminamos con Sting, que también es sold out. O sea, que en principio y al final vamos a empezar y acabar muy bien. Ha sido pura coincidencia.

P. ¿Va a todos los conciertos? ¿Es fan de alguno en especial o hay alguno que le haga especial ilusión?

R. Yo voy a todos los conciertos porque me encanta descubrir cosas que a lo mejor no están en mi radar de gustos, pero sí los conozco. Y como tengo la suerte de poder ir cada noche, al final disfruto de muchas cosas que no me planteaba que iban a ser de mi gusto y que al final te sorprende. Y eso es súper bonito, descubrir cosas nuevas. Pero después, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver a Lenny Kravitz o a Jamiroquai, tengo muchas ganas de ver el regreso de Los Delincuentes o Sting. Sting es uno de los conciertos que siempre he comentado que es de los que me han gustado, que he visto fuera de Sevilla. La verdad es que tenemos un cartel este año que me podría quedar con bastante de ellos y podría haber ido a otras ciudades a verlos, y vamos a tener la suerte de poder verlos aquí, en Sevilla.

"Tengo muchas ganas de ver a Lenny Kravitz o a Jamiroquai, pero también me apetece mucho ver el regreso de Los Delincuentes o Sting"

P. ¿Hay alguno que se le haya resistido especialmente y siga pendiente? ¿O cuál es su gran sueño que aún no se ha conseguido?

R. No. Sí es verdad que cada año tenemos artistas recurrentes que vamos intentando traer, pero no es una resistencia porque no lleguemos al caché o porque el artista no quiera venir, sino porque al final son artistas que llevan comentando que van a salir de gira, a lo mejor varios años, y al final la gira siempre se termina cancelando. O aplazando, o posponiendo.

Con todo, llevamos seis ediciones con un cartel que hay artistas que ni en los mejores sueños los teníamos cuando empezábamos el proyecto, pero que se han convertido en realidad y de los que estamos tremendamente orgullosos de haber conseguido.

P. Otra de las noticias que le habrán preguntado muchas veces durante esta semana ha sido que Il Divo haya desistido de participar con Isabel Pantoja. ¿Usted ha podido conocer la causa? ¿Le han explicado la razón?

R. Sí, la verdad que ha sido una noticia súper recurrente, llevamos más de una semana hablando del tema. Nosotros el acuerdo lo teníamos con Isabel Pantoja, y ella ya se encargaba del acuerdo con Il Divo. Il Divo por su cuenta y sin consensuar con nadie ha cancelado su parte. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Isabel para seguir adelante con un concierto, que creo que va a merecer mucho la pena, y además que hay mucha gente expectante. Ellos ya se tendrán que aclarar entre ellos en el acuerdo que tuvieran, nosotros ahí no entramos porque no lo conocemos. De momento no han dado ninguna razón, lo que se ha contado en prensa, porque nosotros, igual que Isabel Pantoja, igual que el público, nos enteramos por una historia que pusieron en Instagram.

P. Le suelto tres nombres y usted me dice si son ideas descabelladas o son nombres que se podrían barajar para 2027. Si son posibles, probables, o muy complicados: Oasis, Bad Bunny y Rosalía.

R. Imposible no hay nada. Si me dices el concierto que está haciendo Bad Bunny ahora mismo en Madrid, eso es imposible. Es un concierto producido para grandes estadios. Por la producción que tienen, necesitan un aforo de 50.000 o 60.000 personas. En la Plaza de España, aunque cuando se hacían los espectáculos en el 29 llegaban hasta 100.000, nosotros ahora mismo tenemos un formato reducido de 18.000. Por el tema de la sostenibilidad, de poder seguir haciendo eventos en la plaza, porque creemos que es el máximo al que podemos llegar. Pero si Bad Bunny el año que viene organiza unas giras un poco más reducidas a Arenas, como al Movistar Arena o a recintos al aire libre, pues ahí sí estaremos nosotros en las quinielas.

"Si Bad Bunny el año que viene organiza unas giras un poco más reducidas, ahí sí estaremos nosotros en las quinielas"

Y nosotros no nos cerramos a nada, hemos tenido grandes artistas que hacen grandes estadios, y lo hemos tenido en el cartel porque les apetecía hacer algo más concreto en la Plaza de España. Creo que imposible no hay nada, ahora mismo sí son improbables por el tema del formato.

P. De hecho, a Rosalía ya la hemos tenido recientemente en Sevilla. Estuvo en 2022 en el estadio La Cartuja.

R. En ese concierto, sin ir más lejos, ella lo planteó para estadios, pero al final el aforo que tuvieron fueron 20.000, por lo tanto, se hubiera podido hacer en la Plaza de España. La única clave ahí es que ellos pensaban que iba a ser una gira mucho más potente a nivel aforo, y luego se quedó un poquito más reducida. La verdad es que después de esa gira, Rosario ha seguido creciendo y mucho. Vamos a ver qué pasa. También depende mucho del artista, hay artistas que no les gusta enfrentarse a 60.000 o 70.000 personas. Primero, porque los estadios no suenan igual, suenan mucho peor y el sonido para los amantes de la música es algo primordial. Si vas a un concierto y no se escucha bien hay artistas que no quieren estadios. Y después, por otro lado, hay artistas que no les gusta enfrentarse a un público tan amplio, que tiene a gente tan lejos que no recibe input. Entonces, dependerá de lo que quieran hacer, y Rosalía yo creo que está en ese camino de recintos más reducidos. Vamos a ver si hay suerte.

P. ¿Qué expectativas tienen tanto en número de entradas vendidas como de retorno económico y de ingresos?

R. Nosotros a nivel presupuestario estamos en torno a los 20-22 millones de euros. El impacto económico para la ciudad, la previsión que hay con las mediciones que nos hace la Cámara de Comercio, ya nos hablan de cifras por encima de los 300 millones de euros para la ciudad. Y en cuanto a entradas, ahí tenemos una buena nueva, porque nosotros llevamos ya dos años siendo el festival de ciclos que más entradas vende a nivel nacional, o que más asistentes tiene, y con los números que llevamos este año creo que vamos a estar rondando los 350.000 tickets. Nos colocaríamos como el evento musical a nivel nacional con más público, por encima de esos otros tipos de festivales macro como pueden ser Arenal Sound, Primavera o Madcool, que son marcas súper consagradas y con una trayectoria larga. A nosotros nos hace mucha ilusión jugar en esas ligas, porque este proyecto era tan complicado por el calor y Sevilla no vendía entradas, y se ha revertido con una asistencia mucho más local de lo que la gente piensa. Estamos ya casi en el 70% de público sevillano que acude a Icónica Santalucía Sevilla Fest, y eso para nosotros es motivo de orgullo, porque este festival fue pensado por y para Sevilla.

P. Supongo que la inversión también irá variando cada año conforme hay montajes más grandes y se necesitan más empleados, más el pago de las tasas.

R. Nosotros empezamos con un festival que no recuerdo si estábamos en torno a los 2 millones en el primer año. Y estamos ahora entre 20 y 22, imagínate lo que ha ido creciendo. A mí no me asustan los grandes presupuestos, me importa que todo sea de una manera sostenible. Nosotros no queremos todo a la cantidad, sino a la calidad, y buscamos que la experiencia vaya mejorando. Eso sin duda alguna genera mayores gastos, pero después también apostamos porque el cartel tenga lo mejor de lo que viene a España. Y al final eso también te genera un gasto superior, o una inversión superior, que al final revierte también en los asistentes.

P. Van a contribuir ustedes de alguna manera a la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929? Dado que para entonces seguirán en la Plaza de España.

R. Somos una empresa sevillana. La motivación principal sobre la que trabajamos es aportar a la cultura en Sevilla. Como gran evento que será la celebración, el 100 aniversario de la Exposición Iberoamericana del 29, y nosotros estando en la posición donde estamos...Fue, sin duda, un evento que cambió, igual que luego lo hizo la Exposición del 92, cambió la ciudad para bien, nos dejó cosas tan espectaculares como la Plaza de España, y nosotros lo que proponemos es que desde nuestra empresa podemos apoyar con ese músculo económico privado y hacer algún evento relacionado con la exposición, que podamos apoyar esa efeméride.

P. Como sabrá hay mucho ruido en torno al festival y la ocupación de la Plaza de España. Como mínimo continuarán hasta 2031. En diciembre la denuncia interpuesta contra Green Cow quedó archivada. ¿Puede explicar para que quede todo claro qué ha ocurrido, de qué se les acusó y cómo ha concluido?

R. Al final, siempre que se hace una cosa hay gente que está en contra. Hay gente al que no le gusta la música y prefiere pasear por el parque, y le molesta, evidentemente. Esto es un proyecto de ciudad. Somos conscientes de que generamos incomodidad para muchos vecinos de la zona, que pasan a pasear, que salen a correr, pero también podemos decir que casi 650.000 sevillanos ya han decidido ir a Icónica Santalucía Sevilla Fest y disfrutan de la plaza y el comentario más común es que no venían desde hace años y qué manera de disfrutar de un sitio que es nuestro.

El pasado sábado fui a dar un paseo y había muchísima gente, pero no se hablaba ni español. Viene muchísimo público de fuera. Al final esto es un proyecto para el disfrute de los sevillanos, conlleva algunas limitaciones, pero la Plaza de España no se cierra ningún día por Icónica Santalucía Sevilla Fest. Nosotros mantenemos la Plaza de España totalmente abierta los días que no hay concierto. Cuando hay concierto, sí es verdad, se abre a las seis de la mañana, como siempre, pero a las cuatro de la tarde se cierra hasta el día siguiente, que es hasta las doce. Nosotros hemos hecho incluso mediciones y es mucho menor el público que accede a los parques en esas horas, que nosotros lo tenemos cerrado. Y en el concierto, por supuesto hay un ticket, porque ahí no vas a ver solo la plaza, la vas a ver iluminada, tiene una carta gastronómica, tienes para disfrutar del concierto y del artista que esté, pero es como todo. La Feria tampoco es gratis, hay algunas casetas públicas, pero si tú quieres tener una caseta, tiene un canon, y si tú quieres comer o beber o sentarte en una caseta, tiene un coste, o la misma Semana Santa, que hay un precio de la silla.

Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Marina Casanova

Nosotros estamos tranquilos en esa parte. El que quiera ir a la Plaza de España puede ir todos los días del año, por lo menos en los que está Icónica Santalucía Sevilla Fest, porque la plaza no se cierra. Y a partir de ahí, la gente puede opinar, por supuesto. Este es el sexto año haciendo las cosas en coordinación tanto con el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, como con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Estamos tranquilos de que se trabaja acorde a las indicaciones que se nos dan, y aparte, nosotros siempre estamos, desde el primer día, proponiendo fórmulas y protocolos no solo para nosotros, sino para que toda aquella empresa que quiera trabajar en un BIC. Se trabaja en todo, en Itálica, en el Teatro Romano de Mérida, en muchos BICs de España, en el mismo Centro de Arte Contemporáneo de La Cartuja hay festivales también, y son, además, construcciones más antiguas. Lo que estamos intentando es proponer un protocolo para que las instituciones tengan algo más de lo que ya tienen, porque nuestra experiencia nos dice muchas cosas que no están en ese protocolo o que se pueden mejorar.

P. ¿Qué le tiene que decir a todos aquellos que critican que la ocupación de un espacio simbólico de Sevilla atenta contra el patrimonio y que se podría realizar en espacios como La Cartuja?

R. A todas esas personas que dicen que estamos dañando el patrimonio lo único que puedo decir es que es totalmente falso. Llevamos cinco años y no hay nadie que haya dicho eso pero lo haya argumentado y haya sacado un informe en el que concrete eso. Han sacado fotos falsas, que además se han respondido incluso por el propio Ayuntamiento, son fotos antiguas.

"El que quiera ir a la Plaza de España puede ir todos los días del año, por lo menos en los que está Icónica Santalucía Sevilla Fest, porque no se cierra"

Nosotros tenemos un archivo de fotografía siempre de la previa y del postconcierto, y si nosotros nos vamos a la previa del primer festival de 2021, la plaza estaba muchísimo peor que ahora. Y no lo digo esto porque lo hayamos arreglado nosotros. Desgraciadamente, aunque quisiéramos, no se puede, porque depende del Ministerio y no puede ir cualquiera con dinero privado y apoyar ese tema. Pero sí hemos puesto el foco, y en vez de ser eventos puntuales, que ha habido miles en la Plaza de España, desde pistas de patinaje, pistas de hielo de esquí, presentaciones de campos de golf, se han hecho miles de cosas, lo que pasa que no tenía la repercusión mediática que está teniendo Icónica Santalucía Sevilla Fest a nivel nacional.

Ahora se ha puesto el foco y, gracias a Dios, te aseguro que nadie más interesado que nosotros en que no pase absolutamente nada, que todos esos eventos que se hacían anteriormente, que llegaba una empresa alemana hacia su evento y se piraba. Ahora hay un control, porque las instituciones están muy encima, y nosotros también hacemos por dejar todo informado para que nadie pueda decir lo contrario. La opinión es muy válida de todo el mundo, pero realmente nadie puede decir que Icónica Santalucía Sevilla Fest se está cargando la plaza, y sacar un documento y decir que estos son los deterioros, porque no existen.

P. ¿Ha mantenido contacto con la familia de Aníbal González? Qué cree que pensaría Aníbal González de su festival en la plaza?

R. Yo he tenido relación con uno de sus nietos. Estuvimos hablando, y a mí me transmitió que su familia estaba muy contenta. Porque no estaban contentos cuando cada día pasaban cosas diferentes, nada que tuviera que ver con la plaza. Y además, el continuo transitar de productoras diferentes, de países diferentes. Nadie lo va a hacer con más cariño que los que conocemos y hemos vivido la Plaza de España desde pequeños.

El Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest en la Plaza de España. / ENDESA / Europa Press

Creo que a Aníbal se le encargó la Plaza de España como un auditorio. En ese momento lo que había, por el régimen que estaba en España, eran temas más militares. Hubo un festival de festivales de España, que ya se hacía en la Plaza de España, y yo lo sé porque hay un poco de hemeroteca ahí. Pero Raphael ya nos dijo que su primera vez en Sevilla fue con 16 años, y en la Plaza de España, en los festivales de España, y creo que si él hizo este auditorio, que ahora puedan decirle que los iconos más importantes de la música nacional e internacional están en Sevilla, flipan con tu obra, toda la gente que viene flipa con tu obra. A lo que le añadimos una iluminación espectacular para darle más brillo, si cabe, a la Plaza de España, que eso es una idea que se nos ocurrió igualmente porque en la Exposición del 29, aunque no tenían la tecnología que tenemos ahora, eran muy importantes las noches y se iluminaba la Plaza de España y se iluminaba el parque con una iluminación artística de esa época. Hemos seguido esa fórmula.

Yo creo que estaría súperorgulloso, no tengo ninguna duda, porque las cosas cuando se hacen con una función lo mejor que le puede pasar es que siga con esa función con el paso del tiempo. Yo no me imagino dentro de 70 años que el Teatro de la Maestranza sea una sede de Hacienda, o de la Junta de Andalucía. Pasa en otros monumentos, en otros edificios de la ciudad del 29, teatros que se han convertido en sedes de Hacienda. Yo creo que a un autor de una obra tan majestuosa como la plaza de España lo que le gustaría es saber que sigue dedicándose al uso para el que fue creado y no simplemente para que la gente pasee o saque al perro.

P. ¿En qué mejoras o retos piensa para los años que le queden por delante? ¿Hasta cuándo creen que seguirá Icónica Santalucía Sevilla Fest en la Plaza de España si por usted fuera?

R. El reto ahora mismo es mantener que Icónica Santalucía Sevilla Fest sea uno de los referentes a nivel europeo de la música internacional, que siempre mantenga el interés porque sea un festival para Sevilla, y, por último, me encantaría que Icónica Santalucía Sevilla Fest sea siempre una marca muy ligada a Sevilla, sea la marca cultural de Sevilla, igual que lo es la Bienal o el Festival de Cine, cada vez más, y que perdure en el tiempo. Que nosotros nos vayamos, que no vamos a estar aquí toda la vida, pero que Icónica Santalucía Sevilla Fest siga manteniéndose en el tiempo y que sea una marca de ciudad. ¿Más allá de 2031? Sí, yo creo que sí, mientras se hagan las cosas bien como se están haciendo hasta ahora y todo funcione, creo que no habrá problema.