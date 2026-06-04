Septiembre, el mes clave del tranvibús: el Ayuntamiento de Sevilla aprueba el nuevo plazo para concluir las obras y arrancar las pruebas de Sevilla Este al Duque

Ya es oficial: el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto fecha para el fin de las obras y el inicio de las pruebas del tranvibús hasta la Plaza del Duque. En concreto, será el próximo septiembre cuando concluyan los trabajos de ampliación del recorrido, el mismo mes en el que arrancarán los primeros ensayos de la TB1 al centro de la ciudad, tal como han asegurado fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

La Junta de Gobierno local va a aprobar este viernes "ampliar el plazo de ejecución del contrato de obras de construcción del carril bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque". Sin embargo, desde el Ayuntamiento aclaran que esta prórroga "no afecta a la previsión": "La ampliación es precisamente hasta septiembre, y no tendrá interferencia con el periodo de pruebas de la línea antes de su entrada en funcionamiento", apuntan estas mismas fuentes oficiales.

Así, tanto la conclusión de los trabajos como las pruebas para conectar Torreblanca con el Duque llegarán tras el verano. Una fecha que ya la Delegación de Movilidad, liderada por Álvaro Pimentel, había anunciado en numerosas ocasiones anteriormente aunque formalmente no constaba en el expediente, que incluye la gestión de fondos europeos, que preveía acabar antes. E incluso ahora, cuando la propia Junta de Gobierno local va a dar luz verde a una extensión del plazo de las obras para esta infraestructura.

¿Cómo será el recorrido del tranvibús?

Cuando el tranvibús sea una realidad hasta el centro, conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque a lo largo de 2,01 kilómetros, con nueve andenes y seis paradas. Las nuevas paradas, contando las del recorrido de vuelta, serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, hay otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

Así, el TB1 avanzará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. Aquí, el carril sentido centro ocupa el primer tramo de la calle hacia Gonzalo de Bilbao y su cruce con Recaredo, donde se unirá con el carril de sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo, y desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León. El carril bus continúa con dos carriles en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la Plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación, en doble sentido, del eje Imagen-Laraña, se reducirá a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde -debido a su estrechez- será regulada mediante semáforos que permitirán el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.

El recorrido total será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta línea TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios, según las estimaciones del Gobierno local.

Las dudas para ir al Prado de San Sebastián

Pero ¿qué pasará con la línea TB1 cuando acabe en la Plaza del Duque? ¿Dejará de llegar al Prado de San Sebastián como hasta ahora? ¿Se recuperará la LE? Hasta ahora, el propio Pimentel se ha desmarca de la opción de que el tranvibús pueda tener dos destinos, e insiste en que habrá un autobús que vaya desde Sevilla Este y Torreblanca hasta el Prado, aunque sin concretar cuál ni de qué forma. "Yo no he hablado de dos ramales nunca. Solo digo que los vecinos pueden estar tranquilos porque habrá una línea que llegue al Prado", apuntó recientemente el edil popular.

En la Comisión de Control y Fiscalización del pasado 22 de mayo, Álvaro Pimentel respondió precisamente a preguntas del PSOE sobre el futuro del tranvibús cuando finalicen las obras de ampliación de la línea, y volvió a negar que se esté trabajando en esos dos ramales. De esta forma, las alternativas que quedan son o crear una línea nueva, o bien recuperar la LE desaparecida en el mes de abril.

"Los vecinos pueden estar tranquilos porque habrá una línea que llegue al Prado, que ya las hay como la 22 o el B4", reiteró al respecto el edil popular. "Cuando el TB1 llegue al Duque, ellos van a poder llegar al Prado de San Sebastián tal como siguen llegando ahora mismo con esta línea", confirmó asimismo Pimentel en una entrevista hace poco más de un mes. Una situación que se dará "a final de septiembre: "Es la fecha que tenemos como límite y la fecha que va a ser".