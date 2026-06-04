El parque infantil de Sevilla con atracciones acuáticas gratuitas para todos los visitantes: estos son sus horarios y ubicación

El calor incesante que ya ha hecho su aparición en toda la provincia de Sevilla y que se mantendrá e, incluso, intensificará durante todo el verano ha hecho que las familias busquen los mejores planes acuáticos de la zona en los que resguardarse de las altas temperaturas. Para ellos, existen toda clase de opciones como los parques infantiles gratuitos con atracciones de agua, como el que pueden encontrar en el municipio hispalense de Alcalá del Río.

Este entorno en el que los menores podrán refrescarse con sus juegos de agua es el Parque de La Loberilla, situado en la calle la Banda. En este paraje natural, los usuarios encontrarán distintas atracciones acuáticas en las que los menores disfrutarán de una completa jornada de ocio y diversión.

El Parque de La Loberilla, un plan acuático gratis en Sevilla

De ese modo, en este enclave sevillano, se pueden encontrar desde chorros a presión y fuentes hasta juegos de agua y distintas atracciones acuáticas.

Un entorno acuático al que se puede acceder de forma libre y gratuita desde este pasado domingo, cuando se llevó a cabo su inauguración oficial, y durante todo el verano.

Juegos de agua para niños en Alcalá del Río

Para esta temporada, el Ayuntamiento de Alcalá del Río ha decidido ampliar los horarios del Parque de La Loberilla, que además de estos juegos de agua, tiene zonas de sombraje y esparcimiento, juegos infantiles y entornos para realizar actividades al aire libre.

De ese modo, los visitantes podrán acudir a este parque repleto de ocio, naturaleza y diversión de martes a jueves de 8.30 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 8.30 a 1.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado por mantenimiento.

Horario del Parque de La Loberilla este verano

En cuanto a los juegos de agua, estos tendrán horario propio, que será de martes a viernes de 18.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Para hacer uso de estas atracciones acuáticas, el Consistorio ha pedido a los usuarios que no introduzcan objetos, arena, piedras o cualquier otro elemento en los juegos, y que no manipulen ni fuercen los mecanismos de funcionamiento para que se mantengan en perfecto estado.