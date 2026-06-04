El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra este sábado su 'Concurso de la Caca de la Vaca': habrá conciertos, comida y premios para el que acierte dónde defecará el animal

Decenas de personas observando con emoción e intriga en qué punto concreto defecará una vaca. Puede parecer una extraña escena difícil de comprender, pero se trata de uno de los eventos más cómicos y esperados del Aljarafe sevillano, que permitirá que uno de los asistentes consiga hasta 500 euros de premio.

Se trata del 'Concurso de la Caca de la Vaca' de Villanueva del Ariscal, que se celebrará este sábado en un ambiente único de diversión, música, gastronomía y ocio.

Esta festividad, organizada por la Agrupación Parroquial de Santiago Apóstol en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se llevará a cabo a partir de las 20.30 horas en el recinto ferial del municipio.

El Concurso de la Caca de la Vaca vuelve al Aljarafe

Durante la cita, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales y servicio de barra con aperitivos y bebidas para vivir una jornada singular que mezcla humor, convivencia y solidaridad al destinar su recaudación a proyectos sociales.

Pero la actividad central y la más esperada de la fiesta es su mítico 'Concurso de la Caca de la Vaca', que comienza con la división del recinto acotado en pequeñas parcelas numeradas en las que se encuentra una vaca.

Cómo funciona este curioso concurso en Villanueva del Ariscal

Durante las jornadas previas al evento, los interesados pueden adquirir papeletas con cada uno de los números de las parcelas. Y una vez que llega el día de la competición, las reglas son sencillas y claras: gana el que tenga la papeleta con el número de parcela en la que defeque el animal.

El ganador de esta curiosa competición podrá conseguir un premio de hasta 500 euros, mientras que el resto de participantes también podrán optar a distintos premios.

Premio de hasta 500 euros y música en directo

Y para completar esta jornada de diversión, el evento contará con actuaciones de música en directo a cargo del grupo Jarabi Music, además de una sesión del DJ Manu Piedra.

Los asistentes también podrán disfrutar de distintas tapas, aperitivos y bebidas a precios populares a través del servicio de ambigú que se instalará en el lugar.

Todo ello hará de esta jornada una única en la que gastronomía, humor y música se unen en una de las fiestas más curiosas de toda la provincia.