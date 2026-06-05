Tráfico
Un accidente en la AP-4 a la altura de Las Cabezas de San Juan provoca retenciones kilométricas de camino a las playas de Cádiz
La autopista AP-4 registra importantes congestiones en sentido Cádiz debido a un accidente y al elevado flujo de vehículos de fin de semana.
Un accidente en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, está provocando importantes retenciones en la tarde de este viernes, 5 de junio, en sentido Cádiz. Según los avisos de la Dirección General de Tráfico, la incidencia se localiza entre los kilómetros 30 y 39 de esta vía, en sentido creciente, y afecta a todos los carriles.
El accidente y el gran flujo de vehículos que suele acumularse en dirección a las playas de Cádiz cada fin de semana está provocando retenciones de casi 10 kilómetros en este punto de la autopista, de por sí problemático con la llegada del buen tiempo.
El aviso por accidente permanece activo desde las 18:42 horas y la DGT mantiene el nivel amarillo, lo que implica circulación irregular y dificultades para avanzar en este tramo de la autopista. La incidencia afecta al entorno comprendido entre los municipios de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan.
A esta situación se suman además otros dos avisos por vehículos detenidos en la misma carretera. Uno de ellos se sitúa en el kilómetro 39,5, en sentido decreciente y orientación norte, activo desde las 18:38 horas. El segundo se localiza en el kilómetro 48,7, en sentido creciente y orientación suroeste, desde las 18:50 horas.
La acumulación de incidencias está generando retenciones kilométricas en la AP-4, especialmente en el entorno de Las Cabezas de San Juan y en la circulación hacia Cádiz. Se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento por esta vía.
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