Aitana triunfa como una auténtica “superestrella”: lleno absoluto y éxito rotundo

Emotivo, generacional y arrollador. Así arranca Aitana su esperado paso por Icónica Santalucía Sevilla Fest este jueves 4 de junio en una Plaza de España convertida en un auténtico templo del pop. Las puertas del recinto se abrieron a las siete y media de la tarde y, desde ese momento, el ambiente ya era de pura expectación. La artista catalana dio el pistoletazo de salida al festival sevillano con un concierto marcado por la emoción, la nostalgia y una conexión brutal con un público entregado desde mucho antes de que ella apareciera sobre el escenario.

Desde horas antes, el recinto ya era un hervidero de gente, con largas colas, expectación y una Plaza de España en la que no cabía un alfiler cuando la artista se subió al escenario. Miles de personas llenaron uno de los conciertos más espectaculares de Sevilla y del país para vivir una noche que llevaba meses con el cartel de sold out. Y la historia se repetirá este viernes. Aitana no solo ha agotado las entradas de su primera cita en Sevilla, sino también las de la segunda, confirmando el fenómeno en el que se ha convertido y consolidando a Icónica Santalucía Sevilla Fest como uno de los grandes eventos musicales del país.

Había nervios, lágrimas, carreras para coger sitio, móviles preparados y pancartas de “Aitana, te quiero” ondeando entre grupos de amigas que repasaban canciones minutos antes del inicio. Porque para muchos no era solo un concierto: era el concierto.

Una Plaza de España convertida en un karaoke gigante

La cuenta atrás terminó y el público se vino arriba. Sevilla recibió a Aitana entre gritos y miles de luces iluminando la Plaza de España mientras arrancaban los primeros acordes de 6 de febrero, en una casa gigante y un escenario teñido de azul cielo.

A partir de ahí, la noche fue un viaje emocional por todas las etapas musicales de la artista. Sonaron himnos generacionales como Segundo Intento, No te has ido y ya te extraño o Más, esa canción que recuerda al primer amor y que desató la euforia de un público que coreó absolutamente cada palabra.

“Me siento muy afortunada de poder cantar aquí. Sevilla para mí tiene un color especial. Tenía muchas ganas de venir aquí. Esto de hacer dos conciertos solo ha pasado aquí y en Barcelona”, confesó la artista.

El concierto de Aitana en icónica en imágenes / Marina Casanova

La cantante mostró una pancarta de ella misma vestida de gitana e hizo hincapié en que tiene pendiente venir a la Feria de Abril. “Tengo que volver. Vestirme de gitana, pero no solo para las fotos, sino para disfrutar. Cuando aprenda a bailar sevillanas prometo venir a la Feria”, comentó entre risas.

La catalana alternó momentos íntimos con explosiones de energía en un show pensado para emocionar y bailar a partes iguales. Trankis dio paso a uno de los momentos más visuales del concierto. En los últimos acordes cerró unas cortinas y se sentó sobre una cama para interpretar Cuarto Azul. Después llegaron Cuando hables con él, que bajó las pulsaciones del público, antes de volver a hacer saltar al recinto con canciones como Los Ángeles, Miamor o AQYNE.

Sevilla se entrega a Aitana

El ambiente fue creciendo canción tras canción. La Plaza de España se convirtió en una gigantesca fiesta durante 24 Rosas, Gran Vía y un pequeño adelanto exclusivo de Con la miel en los labios. Continuó con Desde que ya no hablamos, momento en el que bajó del escenario para acercarse al público y cantar junto a ellos mientras miles de asistentes le entregaban pancartas y levantaban sus móviles para inmortalizar una noche que ya forma parte de la historia reciente del festival.

Aitana apareció además con un abanico y una pañoleta azul típicos de Sevilla, desatando todavía más la locura entre sus seguidores.

El concierto de Aitana en icónica en imágenes / Marina Casanova

Uno de los momentos más especiales llegó con Música en el cielo y Vas a quedarte. Con esta última, la artista bromeó asegurando que quien se iba a quedar era ella, pero en Sevilla. Dos canciones en las que la emoción se apoderó completamente del recinto.

Aitana siguió jugando con los cambios de ritmo en Formentera, MonAmour y Las Babys, donde incluso subió a varias personas del público al escenario para bailar la famosa coreografía. Después continuó con En el centro de la cama, demostrando la versatilidad de un espectáculo visual que mantuvo al público de pie de principio a fin.

Un cierre a lo grande para una noche histórica

El tramo final fue directamente una explosión de energía que levantó a todo el público. Ex Ex Ex, Lia, La Chica Perfectay Conexión Psíquica terminaron de incendiar una Plaza de España completamente entregada antes del broche definitivo.

Y entonces llegó Superestrella.

El concierto de Aitana en icónica en imágenes / Marina Casanova

Con el público saltando, gritando y cantando a pleno pulmón, Aitana cerró una noche histórica que confirma el enorme momento que atraviesa la artista y el fenómeno social que genera allá donde va.

El festival ha arrancado por todo lo alto y Sevilla ya espera con ganas la segunda noche de una artista que ha convertido dos conciertos en dos llenos absolutos. Lo vivido este jueves en la Plaza de España confirma que Aitana juega ya en la liga de las grandes estrellas del pop español.