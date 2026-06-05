El Ayuntamiento de Sevilla invertirá más de 2 millones de euros en Policía Local, Bomberos y ayudas al taxi

La Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha aprobado este viernes varias medidas destinadas a mejorar distintos servicios públicos de la ciudad, con inversiones en la Policía Local, Bomberos, el sector del taxi y la movilidad urbana.

En el caso de la Policía Local, se ha adjudicado un contrato de suministro por valor de 1.738.021,23 euros para dotar de vestuario y material al personal. Los lotes incluyen calzado, uniformidad técnica, vestuario de gala, complementos y ropa para unidades de paisano.

La partida contempla 217.686,26 euros para calzado, entre ellos zapatos de oficina, tácticos y de intervención; 97.204,75 euros para la unidad de motoristas, con ropa de seguridad y guantes de verano e invierno; 72.414,05 euros para las unidades de paisano; y 67.841,92 euros para vestuario de gala, como camisas, guantes, gorras, pantalones blancos y placas de pecho.

Además, se destinan 16.235 euros a complementos como cinturones o grilletes, mientras que la mayor inversión, de 1.263.229,90 euros, corresponde a uniformidad técnica, con chaquetones, gorras, prendas reflectantes, divisas y números de identificación.

Una nueva bomba urbana para los Bomberos

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para la adquisición de un nuevo vehículo destinado al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios. Se trata de una bomba urbana ligera, que permitirá reforzar la capacidad operativa del cuerpo de Bomberos de Sevilla.

La inversión asciende a 490.050 euros y supone un avance en la renovación y ampliación de la flota actual, con el objetivo de mejorar la respuesta del servicio ante emergencias y ofrecer una atención más eficaz a la ciudadanía.

Ayudas para el sector del taxi

El Gobierno municipal ha aprobado además el Plan Estratégico de Subvenciones para el sector del taxi, que tendrá vigencia hasta 2029. Para este ejercicio, con cargo a los presupuestos en vigor, se prevén más de un millón de euros en ayudas destinadas al impulso y modernización del sector.

En concreto, se activarán ayudas por valor de 600.000 euros para el colectivo de Eurotaxi, una dotación de 20.000 euros para actuaciones de modernización y otros 400.000 euros de apoyo económico al propio sector.

Ampliación del plazo de las obras del BTR

En materia de movilidad, la empresa adjudicataria de las obras del BTR, Eiffage Infraestructuras S. A., ha solicitado ampliar hasta el 30 de septiembre el plazo de ejecución del tramo entre Santa Justa y la Plaza del Duque, inicialmente previsto para el mes de julio.

La solicitud se justifica por los recientes hallazgos arqueológicos, los largos periodos de lluvia registrados durante el pasado invierno y la interferencia de canalizaciones con la propia obra. Aunque estas incidencias han sido solventadas por la constructora en la medida de lo posible, el Ayuntamiento considera justificada la ampliación del plazo.

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Esta modificación no interferirá en el periodo de pruebas del BTR de cara a su entrada en funcionamiento tras la finalización de los trabajos en septiembre. De este modo, la puesta a punto de la conexión Santa Justa-Plaza del Duque de la línea TB1 podrá realizarse con normalidad.