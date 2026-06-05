Denunciados por rellenar bebidas del suelo en un concierto en La Cartuja y volverlas a vender
Cogían los restos recogidos de vasos y botellas abandonados en el suelo, que después mezclaban en nuevos envases para volver a venderlas
La Policía Local de Santiponce (Sevilla) ha denunciado a varias personas por vender bebidas en las inmediaciones del concierto de Bad Gyal en La Cartuja, en Sevilla, elaboradas presuntamente con restos recogidos de vasos y botellas abandonados en el suelo, que después mezclaban en nuevos envases para volver a comercializarlas.
Dispositivo especial en el concierto de Bad Gyal
En sus redes sociales, la Policía ha informado de que, con motivo de este concierto en el estadio de La Cartuja, se llevó a cabo un dispositivo especial para vigilar la venta de comida fuera de control, que se saldó con la incautación de más de 50 kilos de carne, además de varias tortillas y bebidas que carecían de medidas higiénicas y de seguridad básicas.
En el mismo dispositivo se intervinieron 40 botellas de bebidas de alta graduación. Las pesquisas permitieron determinar que los vendedores ofrecían restos de botellas esparcidos por el suelo dejadas por otras personas, que, eran vertidas en otros envases para venderlos de nuevo.
Denuncias por seguridad alimentaria
Por este motivo, fueron denunciadas por incumplir las normas establecidas en la normativa relativa a la seguridad alimentaria y todo el material en venta fue incautado.
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