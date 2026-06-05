La empresa Foundever busca a más de 200 profesionales en Sevilla para ampliar su equipo

Foundever, líder mundial en experiencia de cliente (CX), impulsa su crecimiento en Andalucía con la apertura de un proceso de selección para incorporar a más de 200 profesionales en su centro de Sevilla. Esta iniciativa estratégica responde a las necesidades de un importante proyecto para un cliente líder en el sector aeronáutico y refuerza el compromiso de la compañía con la generación de empleo de calidad en la región, especialmente ante la alta demanda de la temporada estival.

Para este proyecto, la compañía busca talento multilingüe con dominio de español (nativo o C1) y un alto nivel (C1) de un segundo idioma europeo, como alemán, portugués, inglés, francés o italiano. Los candidatos seleccionados recibirán una completa formación presencial en las oficinas de Foundever en Sevilla antes de incorporarse para dar servicio uno de los principales clientes de la compañía en el sector aeronáutico.

“La llegada del verano impulsa la actividad del sector turístico y, con ello, la necesidad de reforzar nuestros equipos para garantizar una experiencia de cliente excepcional”, afirma José Lozano, Talent Acquisition Manager “Esta nueva convocatoria de empleo en Sevilla no solo consolida nuestra apuesta por Andalucía como polo de talento, sino que también nos permite ofrecer oportunidades de desarrollo profesional estables y de calidad en un sector tan dinámico como el aeronáutico”.

Un modelo de trabajo centrado en las personas

En Foundever, la filosofía ‘People first’ es la base de toda la organización. Este enfoque, que sitúa a las personas en el centro, se refleja en la renovación por segundo año consecutivo de la certificación Great Place to Work en 2025. Este reconocimiento avala una cultura que fomenta el bienestar, el desarrollo profesional y la inclusión, demostrando que una gran experiencia de empleado es el motor de una experiencia de cliente excelente.

Noticias relacionadas

Con cerca de 3.000 empleados en España, la empresa da servicio a algunas de las marcas globales más relevantes en sectores como tecnología, turismo, servicios financieros, retail y energía. Su propuesta integradora combina el talento humano con capacidades digitales avanzadas para ofrecer experiencias de cliente consistentes, innovadoras y de alto impacto. Para participar en el proceso de selección, los candidatos pueden enviar su candidatura a través del correo electrónico: jobs.spain@foundever.com