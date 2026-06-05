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La infanta Elena no falta a la corrida del Corpus en Sevilla con un colorido look taurino

La hermana del rey Felipe VI asistió a La Maestranza para ver a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado en uno de los festejos más esperados del calendario taurino sevillano

La Infanta Elena llegan a la plaza de la Maestranza este jueves para ver a Morante de la Puebla

La Infanta Elena llegan a la plaza de la Maestranza este jueves para ver a Morante de la Puebla / EUROPA PRESS

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Susana Sorní

La infanta Elena ha vuelto a dejar patente su afición por los toros este jueves en Sevilla. La hermana del rey Felipe VI ha asistido a la tradicional corrida del Corpus en la Plaza de la Maestranza, una de las citas señaladas del calendario taurino hispalense, con un cartel formado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Su presencia no ha pasado desapercibida en el coso sevillano, donde doña Elena ha acudido fiel a su conocida pasión por la Fiesta Nacional. La Infanta ya había acompañado recientemente a Morante de la Puebla en otros compromisos destacados, como su reaparición en Sevilla el Domingo de Resurrección, junto al Rey Juan Carlos, y la corrida celebrada la semana pasada en Las Ventas.

Un look lleno de color para el Corpus en Sevilla

Además de su presencia en los tendidos, la infanta Elena ha llamado la atención por un estilismo más colorido de lo habitual. Alejada de los tonos sobrios que suele elegir en muchas de sus apariciones públicas, apostó por una combinación de prendas pensada para las altas temperaturas de Sevilla y cargada de guiños a las tendencias de la temporada.

Doña Elena estrenó unos pantalones de rayas verticales en crema y burdeos, una prenda favorecedora que estiliza la silueta, combinados con un top color cereza de tejido ligero y rematado con pequeños flecos. Sobre este conjunto lució una blazer nude, a la que añadió un toque especial con un maxi broche tridimensional en forma de flor roja.

SEVILLA, 04/06/2026.- La infanta Elena de Borbón (2i) asiste este jueves, a la corrida del Corpus en la Real Maestranza de Sevilla. EFE/ José Manuel Vidal

La infanta Elena de Borbón en la corrida del Corpus en la Real Maestranza de Sevilla / Jose Manuel Vidal / EFE

Sombrero borsalino, alpargatas y bolso con guiño taurino

Los complementos completaron un estilismo muy comentado. La infanta Elena volvió a lucir uno de sus accesorios favoritos: un sombrero tipo borsalino en color beige, de la firma Max Mara, ideal para protegerse del sol durante la corrida.

A este detalle sumó unas alpargatas de cuña al tono, pendientes de aro rojos de inspiración flamenca, un llamativo collar gris con abalorios y unas modernas gafas de sol. El detalle más taurino del conjunto fue, de nuevo, su conocido bolso inspirado en un capote, un accesorio que encajaba con el escenario y con la cita en La Maestranza.

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Con esta aparición, la infanta Elena vuelve a situarse entre los rostros destacados de la corrida del Corpus de Sevilla, una jornada taurina marcada por la expectación en torno al cartel y por la presencia de una de las grandes aficionadas de la Familia Real.

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