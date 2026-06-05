Los jóvenes sevillanos se preparan para reunirse con León XIV en Madrid: "Tenía que ir porque no sabemos cuándo volverá un papa a España"

Cientos de jóvenes sevillanos ultiman estos días los detalles para encontrarse con el papa León XIV en Madrid. Un Santo Padre visitará España por primera vez desde la JMJ de 2011 y son muchas las iglesias, colegios y congregaciones que organizan a jóvenes y mayores para poder participar en los distintos actos públicos que la Conferencia Episcopal tiene preparada para el Pontífice en su recorrido por el país.

Sacos y esterillas, largos viajes en autobús y noches en colegio e institutos. Este es el plan de viaje que la Archidiócesis y los distintos grupos católicos tienen preparados para los jóvenes sevillanos el fin de semana en el que el Papa estará en Madrid. Allí jóvenes y mayores podrán disfrutar, junto a León XIV, de una vigilia el sábado, a la que solo podrán acudir menores de 30, y una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles el domingo.

Algunos han cogido estos viajes en compañía del Pontífice como una tradición de cada verano. Hay quienes enganchan ya tres veranos entre la JMJ de Lisboa, el Jubileo de la Juventud y la visita del Pontífice a Madrid con su parroquia o su grupo de fe. Se espera que la participación en esta nueva cita sea masiva y los obispos españoles han preparado un cuerpo de casi 20.000 voluntarios para que todo salga perfecto.

La Archidiócesis congregará a 500 jóvenes

Dámaso, un joven de 28 años, irá de responsable de un grupo de 40 jóvenes junto a la Hermandad de la Paz. "Viví un encuentro de estas características en 2013 en El Rocío y quiero repetirlo con la presencia del Papa", explica para que señalar que su trabajo como monitor lo concibe como una forma más de hacer hermandad y acercarse a los más jóvenes y espera encontrarse con amigos de otras partes de España.

Marta vive en Madrid desde hace unos meses mientras realiza el curso selectivo de la oposición que ha aprobado y su casa se convertirá en los próximos días en el campamento base de muchos amigos que viajarán a la capital desde Sevilla. Su piso tienen apenas 50 metros cuadrados, pero allí intentarán ubicarse hasta cuatro amigos más que llevarán colchones hinchables para evitar tener que ir a un hotel. "Vamos a estar como de acampada", bromea.

La Archidiócesis de Sevilla cuenta ya con medio millar de inscritos de toda la provincia, de entre 14 y 30 años, a los que se sumarán también grupos de jóvenes y niños que irán con sus colegios, universidades y agrupaciones católicas e incluso de forma independiente. Así, el arzobispo hispalense, José Ángel Saiz Meneses, ha subrayado que irán "con el corazón abierto y dispuesto a caminar juntos".

La presencia de un papa en España

Concha fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pero se quedó sin ir a Roma por el precio. "Me quedé con las ganas de ir al Jubileo, que era mucho más caro", lamenta para apuntar que Madrid "está mucho más cerquita" y confesar que no podía quedarse sin ir: "Si no iba me iba a arrepentir porque no sabemos cuándo volverá un papa a España". Así, tras confirmar que no le coincidía con los exámenes, tomó la decisión, como cuenta en un descanso de su estudio.

"Vienen muchos cantantes de movimientos cristianos y va a ser todo muy alegre", explica esta joven estudiante de Enfermería. La organización tiene preparada una agenda religiosa y cultural que cuenta con la participación de artistas nacionales como Siloé o Niña Pastori y cantantes de movimientos católicos como el grupo Hakuna o Íñigo Quintero.

Si en algo coinciden todos, es que es la vigilia del sábado en la plaza de Lima el momento que esperan con más ganas. Acostumbrados a participar en distintos actos y eventos de estas características, Marta señala que en la JMJ fue "un momento de recogimiento muy chulo sorprendente para la cantidad de gente que había". "Estoy deseando escuchar a León XIV en persona. Voy a dejarme sorprender", subraya la chica.