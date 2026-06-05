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MERCADILLO

El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios

Este emblemático rastro ha tenido que cambiar de localización de forma temporal a causa de unas obras

Mercadillo de Camas, el rastro de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda

Mercadillo de Camas, el rastro de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda / Mercadillos.info

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La provincia de Sevilla cuenta con una amplia variedad de mercadillos distribuidos por sus diferentes municipios que se presentan como los planes favoritos para quienes desean adquirir productos singulares y de calidad a precios mínimos. Y entre la amplia variedad de opciones con las que cuentan los sevillanos y visitantes, destaca uno con más de 70 puestos de moda, cosméticos y artesanía.

Se trata del Mercadillo de Camas, un rastro que se celebra todos los sábados de 8.00 a 15.00 horas y que ofrece a sus usuarios la posibilidad de adquirir toda clase de productos y artículos por apenas unos euros.

De ese modo, en los más de 70 puestos que se pueden encontrar en este rastro, se puede comprar desde ropa, calzado y complementos hasta cosméticos, artesanía, arte, menaje del hogar, muebles y pequeños electrodomésticos.

Cambio de ubicación de este mercadillo sevillano por obras

De forma tradicional, este mercadillo sevillano se ha llevado a cabo cada sábado en el recinto ferial de la calle del Ferrocarril de Camas.

Sin embargo, las obras que se están desarrollando en la calle Ramón Soto Vargas han obligado a trasladar el rastro a una nueva ubicación.

Así lo ha anunciado el propio Ayuntamiento de Camas, que ha afirmado: "El mercadillo municipal cambiará de ubicación con motivo de las obras en los aparcamientos de la Calle Ramón Soto Vargas".

Aquí se celebrará el mercadillo durante las próximas semanas

Por ello, y de "forma provisional", esta actividad comercial se llevará a cabo en la explanada situada entre la Avenida 17 Rosas y el final de la Avenida Clara Campoamor hasta que finalicen las obras.

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"La actividad habitual del mercadillo en su ubicación se retomará al finalizar los trabajos", ha recalcado el Consistorio sobre este cambio temporal que permitirá a los vecinos seguir adquiriendo los productos más originales y de calidad en idéntico horario, pero en una nueva ubicación.

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