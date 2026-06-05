Nuevos cortes de tráfico por las obras del tranvibús desde este lunes 8 de junio: la calle Escuelas Pías estará cerrada durante dos meses

Las obras del tranvibús avanzan a contrarreloj con la mirada puesta en septiembre. Este viernes, en la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado que oficialmente sea en esta fecha cuando finalicen los trabajos de ampliación hasta la Plaza del Duque y puedan comenzar las pruebas para su puesta en funcionamiento. Y también se han anunciado nuevos cortes de tráfico, que empiezan a aplicarse desde este próximo lunes 8 junio para los dos próximos meses. La ejecución del llamado carril bus segregado para BTR en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque obligará al corte total de la calle Escuelas Pías.

Según ha informado el Gobierno de José Luis Sanz, los cortes de tráfico, desvíos y reorganización de nuevos accesos se desarrollarán en tres fases. El tramo Ponce de León-parking de Emasesa estará cortado del 08/06 al 19/06. El tramo del parking de Emasesa al paso peatones estará cortado desde el 19/06 al 17/07. Y el tramo del paso de peatones a Puerta del Osario, del 17/07 al 30/07.

Los nuevos accesos en el entorno de la Plaza del Duque por las obras del tranvibús

Con el inicio de esta nueva fase de los trabajos, se reorganizan distintos usos del viario en el entorno para garantizar la accesibilidad a los parkings Imagen y Escuelas Pías, así como a residentes, servicios y actividades económicas de la zona.

El acceso al Parking Imagen queda garantizado por las calles Matahacas, Peñuelas, Doña María Coronel, Gerona, Santa Ángela de la Cruz. Esta está configurada en "fondo de saco" con acceso desde Jerónimo Fernández únicamente a usuarios del parking. Para ello, el tramo comprendido entre Alcázares y el acceso al Parking, ya dispone actualmente de un sentido del tráfico alternativo regulado provisionalmente por semáforos, para facilitar la salida del parking por la misma calle Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Pza. de la Encarnación (rodeándola por el lado norte) y Laraña.

El acceso al Parking Escuelas Pías queda garantizado por las calles Matahacas, Sol, Santa Catalina y Ponce de León, teniendo su salida por la calle Jáuregui como de costumbre. Y se prohíbe el acceso de autobuses discrecionales a partir de calle Puerta del Osario, debiendo quedar estos como máximo para carga/descarga de pasajeros en una parada habilitado al efecto en calle Gonzalo Bilbao.

Accesos a los parkings de Escuelas Pías e Imagen. / El Correo

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Así queda el tráfico en la zona de Escuelas Pías por las obras del tranvibús

Debido a estos cortes y esta reestructuración del tráfico, se ha diseñado uno alternativo general. Se puede circular por Puñonrostro, Puerta del Osario, Matahacas, Sol, Santa Catalina, Ponce de León. Y también por Puñonrostro, Puerta del Osario, Matahacas, Peñuelas, Doña María Coronel y Gerona.

Además, desde el pasado 1 de junio arrancaron los cortes de la calle Imagen. En concreto, un corte total en el tramo que discurre entre Santa Ángela de la Cruz y Doña María Coronel, con motivo de los avances en las obras del carril segregado por el que transitará el tranvibús. De hecho, se colocarán semáforos portátiles fijados al suelo en la calle Santa Ángela para gestionar el tránsito rodado en la zona.

Los trabajos de esta nueva fase de la obra no afectarán al cierre del parking Imagen. Así, se reorganizará el uso viario del entorno del mismo para poder garantizar su correcto funcionamiento durante el cierre. El acceso quedará asegurado desde las calles Gerona y Santa Ángela de la Cruz. Esta última funcionar en "fondo de saco" y tendrá acceso desde Jerónimo Hernández únicamente a usuarios del parking.