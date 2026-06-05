CULTURA
Este pueblo del Aljarafe sevillano celebra este viernes su famosa Noche en Blanco con visitas guiadas, talleres y obras de teatro: habrá un 'Candlelight' completamente gratuito
Espacios culturales de la localidad se transformarán en escenarios para una jornada de cultura, ocio y convivencia
Los espacios culturales de la localidad hispalense de Pilas se convertirán este viernes en escenarios vivos repletos de cultura, ocio y entretenimiento para celebrar su famosa Noche en Blanco, que este año cumple su tercera edición.
Con esta iniciativa que busca acercar la cultura a vecinos y visitantes, el municipio ofrecerá de forma totalmente gratuita una amplia programación para todos los públicos con visitas guiadas, talleres, exposiciones e, incluso, un concierto de 'Candlelight'.
La Noche en Blanco de Pilas vuelve con cultura gratis
Así, se llevará a cabo una jornada de cultura, ocio, convivencia y participación ciudadana en la que se dinamizarán los espacios de Pilas para transformarlos en enclaves repletos de historia y arte.
De ese modo, esta III Noche en Blanco de Pilas arrancará este viernes a las 20.00 horas y se extenderá hasta las 00.00 horas con distintos talleres infantiles, exposiciones, teatros, visitas guiadas y conciertos.
Teatro, música y actividades para toda la familia en Sevilla
"Teatro, arte, música y actividades para toda la familia se darán cita en la III Noche en Blanco de Pilas", ha asegurado el Ayuntamiento sobre esta iniciativa.
Las actividades de la III Noche en Blanco de Pilas comenzarán entre las 20.00 y las 21.30 horas con la visita guiada nocturna a la Ermita de Belén y la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor.
Visitas guiadas a la Ermita de Belén y Santa María la Mayor
En el mismo horario, entre las 20.00 y las 21.30 horas, se celebrará el taller infantil 'Arte nocturno' en Torre Carnevali, dedicado a niños mayores de 7 años, mientras que de 20.00 a 23.30 horas se llevará a cabo la exposición del Antiguo Reloj de la Torre del Ayuntamiento, en calle Amelia Valallonga.
La programación continuará de 20.00 a 23.30 horas con la recreación infantil exposición del Antiguo Reloj, a lo que seguirán dos sesiones de la obra teatral Cervantes en la Plaza del Cabildo, a las 21.30 y las 22.30 horas.
Talleres infantiles, exposiciones y teatro en Pilas
La última actividad se producirá a las 23.30 horas con un concierto 'Candlelight' en la Torre Alfonso X El Sabio, detrás de la Biblioteca.
Tal y como ha explicado el Consistorio, para disfrutar de las visitas a la Iglesia y la ermita, y del taller de pintura infantil, es necesario una inscripción previa, aunque ya se han completado las plazas disponibles.
Sin embargo, el resto de actividades son de entrada completamente libre, sin necesidad de inscripción, aunque se recomienda acudir con tiempo debido a que las plazas son hasta completar aforo.
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