Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) avanza en las obras del futuro Parque Acuático Infantil que se está construyendo en el Polideportivo Municipal, una actuación muy demandada por las familias del municipio y que estará lista para la temporada de verano. El alcalde, Juan Manuel Valle, ha visitado este lunes los trabajos junto al delegado de Urbanismo, José Manuel Triguero, y la delegada de Deportes, Chari Parejo.

Obras del nuevo parque acuático infantil. / Ayuntamiento de Los Palacios

Una inversión de 330.000 euros

El nuevo espacio se levanta sobre la zona que ocupaba la antigua piscina mediana, cerrada desde hacía años al no cumplir con la normativa vigente. Gracias a una inversión de 330.000 euros del Plan Más Sevilla de la Diputación Provincial, el recinto se transformará en una moderna zona de ocio acuático con una nueva piscina infantil y un área de juegos equipada con distintos elementos lúdicos.

Un atractivo para el verano de 2026

Durante la visita, Valle ha destacado que esta actuación supondrá una “transformación importante” de las piscinas del Polideportivo Municipal y permitirá recuperar un espacio que permanecía sin uso. El alcalde ha señalado que ya puede verse la nueva piscina destinada a los niños y niñas de menor edad, así como el elemento principal de la zona de juegos acuáticos, y se ha mostrado convencido de que el parque será “el principal atractivo” de las instalaciones durante el verano de 2026.

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La actuación coincide con los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de las piscinas municipales de Los Palacios y Villafranca, un servicio clave para las familias del municipio y de las pedanías de Maribáñez y El Trobal. Las obras comenzaron el pasado mes de marzo, con un plazo estimado de ejecución de tres meses, por lo que el nuevo Parque Acuático Infantil estará disponible durante la presente temporada estival.