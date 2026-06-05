Rancio descubre un santuario de maquinitas en Sevilla que parece sacado de los años 80

Julio Muñoz Gijón, Rancio, trae esta semana una turra con botones, petacos y nostalgia de la buena: un salón de maquinitas en Sevilla, que según cuenta puede ser el más grande de Europa. Y nosotros sin saberlo, pasando por allí tan tranquilos como si no hubiera un templo del vicio ochentero escondido a dos rotondas.

Dentro hay de todo: maquinitas japonesas, clásicos de pegar mamporros como Mortal Kombat, joyas tipo NBA All Star, una zona de Stranger Things, un Pong moderno que Rancio ya quiere colocarle a su amigo Javi, y hasta una máquina de hologramas única en Europa. Vamos, un sitio donde entras siendo adulto y sales queriendo pedir cinco duros a tu madre.

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La gracia es que funciona con precio único, así que puedes echar allí la mañana o la tarde sin estar pendiente del cambio ni de la monedita de turno. Ideal para ir con colegas, para llevar a los niños y soltarles aquello de “mira, hijo, a esto jugaba tu padre”, mientras ellos te miran como si acabaras de explicarles la prehistoria con una palanca y tres botones.