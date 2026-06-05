La rehabilitación de 160 viviendas en Los Pajaritos lleva menos de un 10% ejecutado y el Ayuntamiento de Sevilla aplaza su finalización dos años más

Sevilla tiene hasta seis de los 15 barrios con más pobreza del país: Polígono Sur, Los Pajaritos, Torreblanca, Las Letanías y La Oliva, Padre Pío-Palmete y el Polígono Norte. Y se encuentra en el camino de corregir esta situación, aunque de momento no con la velocidad deseada. Para Los Pajaritos, una de las medidas en marcha es la rehabilitación de 160 viviendas distribuidas en nueve edificios de la calle Cigüeña. Pero las actuaciones, que deberían estar terminadas el 30 de junio de 2026, se demorarán dos años más, hasta el 30 de junio de 2028. Aquí se incluye la rehabilitación de pisos, regeneración urbana de la zona y la puesta en marcha de una oficina para asistir a vecinos y promotores. Fuentes municipales aseguran a este periódico que en los últimos 20 años no se había hecho nada y el Gobierno de Sanz en menos de tres años ha puesto en marcha ayudas por 1,9 millones de euros para la instalación de ascensores, además de 1,2 millones para trabajos en las viviendas, que hacen un total de 3,1 millones en esos bloques.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes, de urgencia, ampliar el plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, que tienen un presupuesto de 4.871.800 euros subvencionados con fondos europeos. En un informe al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, firmado por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, se expone un estado de ejecución de los trabajos de menos del 10% a tan solo 28 días para que supuestamente estuvieran acabados.

Entre las causas están la dificultad para la obtención de financiación bancaria que permita cubrir la parte no subvencionada de la actuación de rehabilitación edificatoria y cubra las tensiones de liquidez provocadas por el cobro de subvenciones y gastos de la actuación de esta línea. Como consecuencia de ello, el inicio de las obras se ha producido con un retraso significativo. A esta situación, asegura Urbanismo que debe añadirse la incidencia de condiciones meteorológicas adversas, que han afectado de forma especialmente relevante a las actuaciones de regeneración urbana en Los Pajaritos.

Así avanzan las obras de rehabilitación de 160 viviendas en Los Pajaritos

Según los datos del informe firmado por De la Rosa, la rehabilitación de viviendas se encuentra prácticamente al 6% de ejecución por bloque y casi al 7% de ejecución por vivienda. El bloque Cigüeña 2-8 tiene 20 viviendas y aún no se han comenzado los trabajos, con un 0% de ejecución. En la misma situación se encuentra el bloque Cigüeña 10 (10 viviendas), el bloque Cigüeña 12-18 (20 viviendas), el bloque Cigüeña 20 (10 viviendas), el bloque Cigüeña 22-28 (20 viviendas), el bloque Cigüeña 30-36 (20 viviendas) y el bloque Cigüeña 54-60 (20 viviendas).

En el caso del bloque Cigüeña 46-52 (20 viviendas), está a un 2,96% de ejecución, pendiente prácticamente de toda la obra salvo medios auxiliares y actuaciones iniciales en fachada. El más avanzado es el bloque Cigüeña 38-44 (20 viviendas), que está en un grado de ejecución del 49,86%, pendiente de ejecutar la fase restante de la rehabilitación: ascensor, refuerzos estructurales, cubierta, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, placas solares, celosías de cubrición de clima y acabados de patio.

En cuanto a la regeneración urbana, las obras empezaron el 10 de diciembre de 2025, pero a marzo de 2026 se encontraban a un 3,70%. De momento se han hecho demoliciones (soleras, solerías y pavimentos), trabajos previos y movimiento de tierras (apertura de zanjas), y pavimentaciones (colocación de bordillos y encintados en carriles bici). Queda repavimentación de la plaza, el carril bici, y el itinerario peatonal accesible. También el reacondicionamiento de la red de saneamiento y demás infraestructuras urbanas afectadas y a la sustitución del alumbrado público por otro más eficiente. Posteriormente se procederá a la instalación del mobiliario urbano y juegos infantiles y de calistenia, previstos, y a la plantación del arbolado. Finalmente se reordenará el aparcamiento en la calle Cigüeña y se señalizará el acceso al Colegio SAFA, como un itinerario peatonal seguro y accesible.

La oficina de rehabilitación inició el 6 de agosto de 2025. Entre sus funciones está la información y divulgación, atención y contacto con personas beneficiarias, comunicación y coordinación entre comunidades vecinales, creación de un punto de atención fijo, apoyo al agente rehabilitador y a la Gerencia de Urbanismo, acompañamiento a las comunidades de propietarios. También tuvo problemas porque quedó desierta.

Los nuevos plazos hasta 2028 de las obras en viviendas de Los Pajaritos

La mejora o rehabilitación de edificios tenía un plazo original hasta el 30 de junio de 2026 para la ejecución de actuaciones y hasta el 31 de diciembre de 2026 para la presentación de la documentación acreditativa. Los plazos propuestos son hasta el 30 de junio de 2028 para la ejecución de actuaciones y hasta el 31 de diciembre de 2028 para la presentación de la documentación acreditativa.

En el caso de la regeneración urbana, los plazos originales eran hasta el 30 de junio de 2026 para la ejecución de actuaciones y hasta el 31 de diciembre de 2026 para la presentación de la documentación acreditativa. Ahora, los plazos propuestos son hasta el 30 de junio de 2028 para la ejecución de actuaciones y hasta el 31 de diciembre de 2028 para la presentación de la documentación acreditativa.

Y finalmente, la oficina de rehabilitación tenía de plazos originales hasta el 30 de junio de 2026 para la ejecución de actuaciones y hasta el 31 de diciembre de 2026 para la presentación de la documentación acreditativa. Los plazos propuestos son hasta el 31 de diciembre de 2026 para la ejecución de actuaciones.