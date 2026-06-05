Convocan una huelga de 24 horas en el Cementerio de Sevilla el 19 de junio y advierte de un paro indefinido desde julio

El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) ha convocado una huelga de 24 horas para el próximo 19 de junio en el Servicio de Cementerio del Ayuntamiento de Sevilla ante la falta de respuesta a las peticiones y reivindicaciones planteadas en favor de la plantilla. La organización sindical advierte, además, de que el paro pasará a ser indefinido a partir del 1 de julio si no se alcanza un acuerdo.

El SEM forma parte de la coalición sindical mayoritaria en el Ayuntamiento de Sevilla, integrada también por SPPME-A y SAB. Según el comunicado, el Ayuntamiento ya tiene conocimiento de las fechas, comunicadas a través del correspondiente preaviso de huelga.

La coalición sindical reconoce que se han producido avances en algunos puntos, como la constitución de bolsas específicas para las categorías de Ayudante de Sepulturero y Ayudante de Horno Crematorio, la cobertura de vacantes dotadas que llevaban años sin cubrirse y la ampliación en doce días del programa de productividad vinculado al Día de los Difuntos. Sin embargo, el SEM sostiene que siguen sin respuesta varias peticiones realizadas desde hace años.

Entre las principales reivindicaciones, el sindicato reclama agilizar la cobertura de bajas por absentismo y accidente laboral mediante las bolsas de trabajo existentes, así como actualizar y mejorar el pago por exhumaciones, con un incremento de su importe y la aplicación de un criterio homogéneo para todas las categorías profesionales que intervienen en estas tareas.

Las demandas del Sindicato de Empleados Municipales

El escrito también plantea la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de la plantilla del Cementerio, con la creación de nuevas plazas y puestos de Ayudante de Horno Crematorio, además del reconocimiento de la peligrosidad y penosidad del trabajo de los sepultureros.

La coalición sindical solicita asimismo mejoras en la valoración de la penosidad por condiciones externas para las labores que realizan peones, albañiles, maquinistas, jardineros y porteros. También pide revisar la valoración del personal de oficina, incluyendo el factor de penosidad y el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Auxiliar de Información.

Otras demandas pasan por la revisión de la valoración de puestos en el factor de responsabilidad por relaciones, la formación específica para el personal de sepultureros y de horno crematorio, la creación de una bolsa de horas para atender tareas urgentes y extraordinarias no previstas y una compensación económica para el personal que preste servicio en jornadas coincidentes con procesos electorales.

El SEM también reclama la aplicación de un programa de productividad del Cementerio, o una compensación similar, al personal de limpieza que presta servicio en esta dependencia durante el periodo de vigencia del citado programa.

Desde el sindicato subrayan que el Cementerio de Sevilla es un servicio público esencial, prestado en condiciones especialmente exigentes desde el punto de vista físico, sanitario y emocional. Por ello, defienden que ese carácter debe verse reflejado de manera justa en las condiciones laborales y retributivas de su plantilla.

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El SEM asegura que mantiene su disposición al diálogo y confía en alcanzar un acuerdo que haga innecesaria la huelga. No obstante, advierte de que, si no se produce una respuesta efectiva a sus reivindicaciones, el paro comenzará el 19 de junio con una jornada de 24 horas y se convertirá en indefinido a partir del 1 de julio.