Sevilla licita un solar municipal para una nueva residencia de día para personas con discapacidad intelectual

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licitación de la concesión de un solar municipal situado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, concretamente en la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz, n.º 8. Con el objetivo de que pueda destinarse a la construcción y gestión de una residencia de día para personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa parte de la Asociación Paz y Bien, que ha presentado un proyecto básico para desarrollar este plan. Un proyecto que fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno el pasado 10 de abril de 2026 y posteriormente se sometió a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona o entidad pudiera consultar el expediente y presentar alegaciones.

Una vez completado este primer trámite, se incorpora documentación complementaria al expediente y se da el siguiente paso: sacar a licitación pública la concesión del bien municipal. Aunque la Asociación Paz y Bien ha sido la entidad promotora de la propuesta, esto no significa que se le adjudique directamente el inmueble. Al tratarse de un bien municipal, el Ayuntamiento debe garantizar publicidad y concurrencia, por lo que podrán presentarse otras entidades que cumplan las condiciones del procedimiento.

El valor del proyecto de obra asciende a 7.257.891,81 euros, cantidad que sirve también de referencia para fijar la garantía prevista en el expediente.

En esta línea, el Gobierno municipal impulsa el uso social del patrimonio público, desbloquea un procedimiento para un recurso especializado y lo hace mediante una licitación abierta, con garantías administrativas y orientada a ampliar los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual en la ciudad.