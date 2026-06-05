Sevilla licita un solar municipal para una nueva residencia de día para personas con discapacidad intelectual
El Gobierno municipal impulsa el uso social del patrimonio público con la licitación de un proyecto de obra valorado en más de 7,2 millones de euros
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licitación de la concesión de un solar municipal situado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, concretamente en la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz, n.º 8. Con el objetivo de que pueda destinarse a la construcción y gestión de una residencia de día para personas con discapacidad intelectual.
La iniciativa parte de la Asociación Paz y Bien, que ha presentado un proyecto básico para desarrollar este plan. Un proyecto que fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno el pasado 10 de abril de 2026 y posteriormente se sometió a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona o entidad pudiera consultar el expediente y presentar alegaciones.
Una vez completado este primer trámite, se incorpora documentación complementaria al expediente y se da el siguiente paso: sacar a licitación pública la concesión del bien municipal. Aunque la Asociación Paz y Bien ha sido la entidad promotora de la propuesta, esto no significa que se le adjudique directamente el inmueble. Al tratarse de un bien municipal, el Ayuntamiento debe garantizar publicidad y concurrencia, por lo que podrán presentarse otras entidades que cumplan las condiciones del procedimiento.
El valor del proyecto de obra asciende a 7.257.891,81 euros, cantidad que sirve también de referencia para fijar la garantía prevista en el expediente.
En esta línea, el Gobierno municipal impulsa el uso social del patrimonio público, desbloquea un procedimiento para un recurso especializado y lo hace mediante una licitación abierta, con garantías administrativas y orientada a ampliar los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual en la ciudad.
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio
- El parque infantil de Sevilla con atracciones acuáticas gratuitas para todos los visitantes: estos son sus horarios y ubicación
- Pescaíto, atracciones y música en directo: así celebra este pueblo de Sevilla su famosa 'Feria de El Abrazo' esta semana
- El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día
- Sevilla aprueba construir pisos más pequeños en sus nuevas promociones para levantar edificios con un 20% más de viviendas
- Septiembre, el mes clave del tranvibús: el Ayuntamiento de Sevilla aprueba el nuevo plazo para concluir las obras y arrancar las pruebas de Sevilla Este al Duque
- El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
- La Avenida de Alemania, eje principal de los Bermejales, se transformará con más espacio peatonal, árboles y zonas de juego: las obras durarán ocho meses