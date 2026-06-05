Sevilla se vuelca con Aitana: desfile de rostros conocidos en el segundo 'sold out' de la Plaza de España

La marea azul de Aitana vuelve a conquistar Sevilla. Tras arrasar este jueves con un lleno absoluto en la Plaza de España, la artista catalana encara su segunda noche en Icónica Santalucía Sevilla Fest convertida en uno de los grandes fenómenos musicales del momento. Y si el primer concierto estuvo marcado por la emoción y la locura de miles de fans, esta segunda cita promete añadir todavía más glamour con un photocall repleto de caras conocidas.

Largas colas desde horas antes del concierto

Desde horas antes del concierto, el ambiente en los alrededores del festival vuelve a ser de máxima expectación. Influencers, artistas, actores y personalidades del mundo de la televisión y la moda ya comienzan a pasar por el festival.

Uno de los primeros en revolucionar la alfombra ha sido Torito, que no ha dejado de bromear. Todas las miradas también se han dirigido hacia Paz Vega, que ha llegado acompañada de su hija en una de las apariciones más elegantes y comentadas de la noche y en la que la actriz no quiso hacer declaraciones.

Música y televisión, rendidas a Aitana

El photocall contó con la presencia de rostros muy conocidos del mundo de la televisión, como Isa Pantoja, que no quiso perderse la gran noche de Aitana en Sevilla.“Tengo muchas ganas del concierto. No había ido a ninguno suyo. Yo la sigo desde la época de OT y la verdad es que ha evolucionado mucho”, destacaba Isa Pantoja a su llegada.

Isa Pantoja en el photocall de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Lucía León Guerrero

La presentadora Elena Sánchez también ha querido sumarse a una noche marcada por el fenómeno fan. “Tiene esa cosa tan sentida, tan romántica, de los viejos amores. A mí esas cosas me gustan mucho”, comentaba.

Mientras que la cantante Laura Gallego celebraba el espectacular arranque de esta sexta edición del festival. “Estoy feliz con este arranque de la sexta edición porque ha sido por todo lo alto, como nunca. Lo de anoche fue increíble y lo de esta noche va a ser prácticamente igual, o eso espero”, señalaba.

Actrices y diseñadoras no faltan a la cita

El mundo de la interpretación y la moda también tiene una fuerte presencia en esta segunda noche de festival. Actrices como María Castro, María León o Miriam Giovanelli no han querido perderse uno de los conciertos más comentados del verano.

“Soy madre de una muy fan de Aitana. Quería por activa y por pasiva entradas para verla, pero estaban agotadas en todas partes y aquí estamos”, confesaba María Castro.

“Muy fan de Aitana y aquí con ganas de ver con qué nos sorprende, porque va creciendo muchísimo y cada año se supera más. Ya se marca unas coreografías muy interesantes y creo que este espectáculo va a superarse”, confesaba María León.

Laura Gallego y Javier Esteban en el photocall de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Lucía León Guerrero

Otra de las invitadas que ha despertado gran expectación ha sido Gabriela Andrade, junto a la actriz Mirela Balić, dos de los rostros más seguidos por el público joven.

“Es una artista que conecta muchísimo con nuestra generación. Teníamos clarísimo que hoy había que estar aquí”, comentaba Mirela a este periódico.

Sevilla espera otra noche histórica

Mientras las celebrities desfilaban por el photocall, al fondo ya se escuchaban los gritos de cientos de fans coreando el nombre de Aitana sin descanso.

Todo ello mientras Sevilla espera, una vez más, la salida de la artista catalana al escenario. Después de la noche histórica vivida este jueves, la cantante vuelve a enfrentarse a otra Plaza de España completamente abarrotada en un concierto que promete repetir la misma energía, emoción y locura.