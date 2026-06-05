Los toldos de la Avenida de la Constitución van para largo: el Ayuntamiento de Sevilla aún no tiene los permisos de Patrimonio y el Banco de España

La Avenida de la Constitución ya está en ese momento en el que se hace largo ir de un extremo a otro a pleno sol por las altas temperaturas que se instalaron en Sevilla hace un par de semanas. Pero la llegada de la tan demandada sombra va para largo. El Ayuntamiento de Sevilla dijo hace un año, tras la polémica por la tardanza en empezar los trabajos y por el modelo elegido, que los toldos estarían a tiempo esta vez, cuando pasara la Semana Santa. Sin embargo, a comienzos de junio, aún no hay proyecto aprobado ni fecha para el montaje, y hasta hace unos días ningún miembro del Gobierno Local aseguraba con rotundidad que estarían para el inicio del verano. Y es que, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, el alcalde aún no cuenta con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio y tampoco ha contactado con propietarios de las fachadas de la avenida para obtener su permiso.

El proyecto de los toldos de la Avenida de la Constitución de este año es nuevo. Como ya avanzó el primer edil popular, José Luis Sanz, se estaba trabajando con un estudio de arquitectura y con Heliopol -que se encarga del montaje- en la elaboración de un nuevo diseño. Fuentes municipales explican a este periódico que ese nuevo proyecto ya se ha presentado a la Comisión de Patrimonio para que dé el visto bueno. Una vez se supere este importante trámite, se marcarán los plazos de ejecución y se podrá saber con más certeza cuándo estarán colocados.

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene los permisos de los edificios para poner los toldos

El modelo elegido para este año necesitará más permisos además del que le dé la Comisión de Patrimonio. Se trata de las autorizaciones por parte de los edificios que tienen su fachada en la avenida que, por los antecedentes de 2025, ya se ha visto que son complejas de tramitar y conseguir. Según avanzó Diario de Sevilla, la propuesta de toldos seleccionada para este año va a prescindir de los soportes de hormigón pero las velas sí irán de fachada a fachada e irán ancladas en la pared, aportando más superficie de sombra. Esto implica que se deben negociar esos permisos con los titulares de los edificios para taladrar las fachadas.

El año pasado hubo especialmente dos edificios que pusieron problemas para la instalación de los anclajes, necesarios para atar las lonas lo suficientemente fuerte como para que no se cayeran por lluvia o viento. Uno de ellos fue el de la sucursal del Banco de España en Sevilla, en la zona más próxima a la Plaza de San Francisco y la Plaza Nueva.

Toldos anclados en un edificio de la Avenida de la Constitución / Jorge Jiménez

Ya el año pasado el Banco de España se negó a dar su permiso para que Heliopol taladrara la fachada y se ataran allí las velas. Esto impidió que se montaran los toldos en el último tramo de la parte que llega hasta la calle Alemanes. Y en esta ocasión, si bien fuentes del Banco de España aún no trasladan a El Correo de Andalucía una decisión, sí confirman que no han recibido ninguna solicitud o información por parte del Ayuntamiento de Sevilla relativa a la posible instalación de toldos.

Tampoco se recibió de buen agrado el anclaje de las velas en el edificio número 36, justo delante del Archivo de Indias, así como en los números contiguos. El año pasado, un tensor del último tramo de toldos a la altura del Archivo de Indias, atado a la fachada del número 36 de esta vía, fue desanclado y dejado junto a uno de los postes que sostienen las velas. Este periódico pudo confirmar que la sociedad propietaria del edificio no había dado permisos y actuó por su cuenta quitando el tensor. De momento, este año el Gobierno de José Luis Sanz tampoco ha contactado de ninguna forma con la propiedad del edificio ni con trabajadores del mismo acerca de la instalación de los toldos. Este trámite no se ha producido hasta ahora.

Cable recogido y colocado en un poste de los toldos de la avenida de la Constitución / El Correo

Los toldos de la Avenida de la Constitución empezarán con pruebas y tendrán un nuevo modelo

La instalación de los toldos de la Avenida de la Constitución comenzaron el año pasado a comienzos del mes de julio, y los trabajos se siguieron realizando hasta septiembre, dos meses después. Hasta después del verano no estuvieron montados en casi toda esta vía. Ahora, en 2026, la situación va por el mismo camino. De momento, el Ayuntamiento de Sevilla solamente ha anunciado oficialmente que primero habrá un periodo de pruebas y que será un modelo nuevo.

El pasado 20 de mayo, el portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno, explicó que se estaba trabajando en ese diseño y cuando finalizara se procedería a instalar los mismos "para comprobar y hacer la prueba de que está todo totalmente correcto". Solo se aventuró a decir que confiaba en que al menos daría tiempo a realizar "pruebas" en verano, sin la certeza de que estuvieran completados.

Un mes antes, a finales de abril, se pronunció el propio alcalde de Sevilla, reiterando que no le gustó nada el proyecto del año pasado, que tantas críticas recibió por estar colocados sobre unos bloques fijados al suelo y además sin dar sombra completamente en la avenida. De hecho, el que más sombra recibía era el tranvía. "El mismo proyecto no. Ya dije que no nos gustó a nadie, no tiene sentido volver a repetir lo mismo", aseguró, sin dar plazos sobre el montaje. Fue entonces, hace ya más de un mes, cuando dijo que "pronto" se anunciaría el modelo elegido. Tampoco ofreció certezas el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, a comienzos de abril al anunciar que "dentro de poco se empezarán a hacer pruebas con los nuevos toldos".

Cómo fueron los toldos de la Avenida de la Constitución en 2025

La infraestructura fue bastante voluminosa con bases de 3.000 kilogramos de hormigón en esta importante arteria del centro de la capital. Los retrasos en la colocación del entoldado fueron lo más destacado el pasado año. Tras un largo verano de espera, quedaron finalmente instalados en casi su totalidad el día 22 de agosto a pesar de haber iniciado el montaje un mes y medio antes. A principios de julio, se depositaron las bases de hormigón, pero las velas que dan la sombra se ubicaron mucho más tarde. Los toldos llegaron después de superar una de las olas de calor más prolongadas que ha vivido la ciudad, con máximas de hasta 45 grados.

La demora en la colocación de estas estructuras se debió a los matices que introdujo la Comisión de Patrimonio ante "la complejidad del proyecto". Según informó el Ayuntamiento de Sevilla, los problemas se remontan a enero de 2023, cuando llegan las primeras recomendaciones de Patrimonio. Después se hizo un modificado en enero de 2025 renunciando a un entoldado continuo de extremo a extremo, ya que debían colocarse en posición centrada o recuperando las tradicionales velas. Habrá que ver ahora qué dice Patrimonio sobre el nuevo modelo presentado y cuánto tarde en producirse ese visto bueno para que vecinos y visitantes puedan caminar a la sombra por una de las vías más transitadas de Sevilla.