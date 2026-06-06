Los audios de Leire Díez contra la juez Alaya: "Es muy mala, es muy perversa, pero la tía sigue ahí"

Leire Díez quería escribir un libro sobre la juez Alaya. "Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también", dijo la 'fontanera' del PSOE a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía. La presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla era uno de los objetivos de la presunta trama delictiva dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o el Gobierno de España.

La magistrada ha estado detrás de los juicios más mediáticos en los que se han visto envueltos dirigentes socialistas en Andalucía. El más conocido es el caso ERE, con la pieza política en el aire a la espera de Europa y muchas piezas separadas aún por resolver. También estuvo detrás de Isofotón, que quedó archivado en 2022. El último: la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en el que todos los implicados fueron absueltos el pasado verano, incluido el propio Vicente Fernández, que tuvo que dejar la presidencia de la SEPI por esta imputación.

El informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva elaborado por la Guardia Civil recoge que Díez se reunió con Rafael Salvador, otrora responsable de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla, después de hablar con Vicente Fernández. Salvador, al que el expresidente de la SEPI nombra como Torrente, fue el mando policial encargado de investigar el caso ERE y actualmente ha realizado varias publicaciones en internet criticando las actuaciones de Alaya, que le apartó del caso. Los encuentros están recogidos en unos audios que grabó la propia Díez y están en posesión de la Guardia Civil. El Correo de Andalucía ha tenido acceso a ellos.

"Le cae todo donde pueda hacer un poco de sangre"

La primera reunión grabada tiene lugar el 13 de febrero de 2020. La Guardia Civil destaca en su informe que Díez le diga a Salvador: "Aznalcóllar es lo que está pasando ahora. Vamos a lo de atrás. A lo de los ERES, que es lo que tiene cuestión mollar. ¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro, que tengo que escribir muy rápido", dice la fontanera. Ella misma advierte que escribe "rápido y con muy mala leche".

El policía le explica toda la instrucción del caso ERE y le advierte que debe tener la retaguardia bien cubierta siempre. Durante la conversación insiste en que no se puede saber que él es la fuente. Díez interviene poco. Habla para hacer apuntes del tipo: "[Alaya] Hace partícipe a todos [en el caso ERE] porque le hacen de escalera para llegar a los políticos que ella quería" o "lo ha hecho también con Aznalcóllar [llevarlo al extremo]".

"Si en vez de Patricia hubiese estado Pepita López que no tiene nada que ver con Mercedes Alaya y sus necesidades de cargarse políticos, probablemente esto no hubiese pasado", insistía en la conversación la fontanera.

Con respecto al libro, pide escribirlo entre los dos porque el policía tiene más datos. "Vamos a romper esto por algún lado. El problema es que hay quien nace con estrella y quien nace estrellado. Que esta es muy mala, que es muy perversa, pero la tía sigue ahí", señalaba Díez.

Comentan que a la jueza Alaya le "cae todo". "Misteriosamente, porque la casualidad, por los turnos, los sorteos y misteriosamente le caen: la reapertura de la mina... Le cae todo. Le cae todo donde pueda hacer un poco de sangre", recalca Díez antes de afirmar que no cree en las casualidades, solo en la lotería.

"¿Por dónde se rompe esto? Yo participé [en algo similar] en Euskadi, era una época donde ETA aún existía… Obviamente, todo el mundo quería acabar con ETA. Esto es más complicado. Una tía, desde un juzgado ejerciendo corrupción", dice Leire Díez a Salvador durante la conversación. Él le dice que debe ser ella quien diseñe la estrategia: "No, si yo la estrategia la tengo. La tengo y la quiero compartir contigo. Aquí, depende del grado [de implicación] que prefieras".

Díez y Salvador continúan la conversación. Ella asegura que no va "a matar" metafóricamente a Alaya. "Yo soy fría con esto. Luego soy fría. Lo que sí que me interesa, porque une más el modus operandi de ella, es relacionarlo con Aznalcóllar, porque el modus operandi es el mismo", señala la fontanera. "Yo creo que la noticia es cómo no le importó hacer una sangría terrible para llegar al político sin importarle dónde estaba el dinero y quién había delinquido. Quién había cometido el ilícito penal. Porque eso no se ha sabido nunca, claro".

Quedan en seguir hablando. Ella afirma que no esperaba ese "borbotón" de cosas que le cuenta el policía. Leire avisa a Vicente Fernández: "Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe". Ya en marzo le envía otra serie de mensajes al expresidente de la SEPI: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".

"Su objetivo ha sido la Junta de Andalucía"

Leire Díez le manda un nuevo mensaje a Salvador ya en verano. "Las conversaciones que tuvimos en invierno han servido para que, desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, derivadas de lo que yo he escrito tras nuestra conversación, estén dispuestos a tomar medidas. Me siento más segura con tu conocimiento de primera mano de todo, ¿Tú te podrías trasladar a Madrid? Te garantizo lo que necesites y, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia". Al día siguiente, el 14 de julio de 2020, se reúnen en la capital de España.

La fontanera le explica que "según iba analizando los casos de MercaSevilla, ERE... O soy muy mal pensada o todo tiene pinta de trama. Quiero decir: imputas a 200.000 siempre cerca de unas elecciones [y luego muchos son absueltos]... El caso de MercaSevilla es muy evidente".

"Tuvo imputado a Torrijos el mes de las elecciones. Analizando para atrás, parte de los ERE coincidió con el proceso electoral, lo de Aznalcóllar con la conformación de gobierno en 2015, lo de Fernández en 2019. Todo tiene rango de año de elecciones", insiste Díez.

La conversación discurre sobre las distintas formas de operar de Alaya en los distintos casos. Llegan a decir que Alaya "no tiene ni idea, de que el PP manda dos abogados para que le hagan el trabajo". Díez afirma que "así como lo cuentas, es muy difícil encartar con la justicia. Se ha convertido en el ariete del PP contra el PSOE y todo lo que sea gestión".

Díez deja caer que Alaya trabaja para el PP: "Una jueza que le dice a un Policía ponga usted esto por escrito aunque no sea verdad, tiene un compromiso muy alto con unas siglas". Sobre los ERE le apela que es "un juicio político, no es un juicio basado en la instrucción que tú haces".

Leire interviene poco, deja hacer al policía y de vez en cuando se descuelga con preguntas. "¿Ella quiere hacer carrera en la Audiencia Nacional o le hubiera gustado más ser político? [...] ¿Qué papel ha jugado el marido en las empresas en crisis?".

El policía le dice que la verdad es más sencilla y Díez le da la razón. "Ella no ve tras de sí adversarios, ella solo se ve a sí misma, con voz dominante y creo que ha conseguido generar un clima en el que se le tenga temor. Por el tema mediático, no por otra cosa, o porque te pueda abrir una causa por el artículo 33. Quiero decir por qué puedes temer a un juez".

Entre temas judiciales, también se comenta la vida personal de Alaya. "Supongo que aunque el PP no le inste, lo hacía con buen gusto", dice Leire. "¿Esto no es pervertir la justicia para hacer política? Esto lo ha hecho por política, porque si no había causas judiciales lo tiene que hacer por algo". "¿Ella tiene algún tipo de frustración personal? Le llamaban la borrega en la facultad, ¿no?", pregunta la fontanera.

Leire está convencida de que a Alaya le mueve lo político. "¿No crees que en esto de la lucha contra la gestión socialista ha ido más allá que el propio PP? Por un meritaje propio [...]. Está haciendo horas extras para ver si tiene más mérito todavía. Esto forma parte de su meritaje. Si no, qué sentido tiene. Su último auto es surrealista. Si hace dos años decías lo contrario".

Rafael le asegura que el PP hace tiempo que pasó de ella. "Esta tiró para adelante con todo", insiste Leire durante la conversación. En última instancia, Díez cree que "la jugada que le está saliendo mal [A Alaya] es que está viendo cómo están esperando para nombrarle. Eso es lo que no esperaba. Si no…". Más tarde afirma: Yo creo que su objetivo ha sido la Junta de Andalucía".