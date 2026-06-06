Autobuses llenos y paradas colapsadas en el acceso al concierto de Alejandro Sanz en Sevilla: "Van llenos y no abren las puertas"

La llegada al Estadio de La Cartuja para el concierto de Alejandro Sanz está provocando las primeras quejas entre los asistentes que han optado por desplazarse en transporte público. Aunque Tussam había anunciado un refuerzo especial de varias líneas para facilitar el acceso al recinto, algunos usuarios denuncian que los autobuses están llegando completos a determinadas paradas y no pueden recoger a más viajeros.

Con motivo del concierto, Tussam ha reforzado desde las 18:30 horas las líneas 2, C1 y C2, con tarifa ordinaria y manteniendo sus recorridos y paradas habituales. Además, la línea 2 realiza de manera excepcional, desde las 15:00 horas y en ambos sentidos, las paradas de las líneas C1 y C2 situadas frente al Estadio de La Cartuja.

Sin embargo, la afluencia de público está generando problemas en algunos puntos del recorrido. Una pasajera que esperaba en la parada de la línea 2 en la zona de Ronda Pío XII ha relatado a este medio que “se está liando en los accesos del concierto de Alejandro Sanz” y que varios autobuses “no abren puertas para recoger gente” porque llegan ya completos.

Según este testimonio, pese a la existencia de un servicio especial para llegar al estadio, varios vehículos habrían pasado llenos sin poder admitir nuevos pasajeros. “Van cinco llenos y no abren puertas”, señala esta usuaria, que calcula que sobre las 20.15 horas había unas 40 personas esperando en la parada.

La situación apunta a que parte de los autobuses llegan ya cargados desde las primeras paradas del recorrido, lo que complica el acceso a quienes intentan incorporarse en puntos intermedios como Ronda Pío XII. “Los pondrán desde el principio y cuando llegan aquí ya están completos”, lamenta la pasajera.

Tussam mantiene previsto también un dispositivo especial a la finalización del concierto. Las líneas 2, C1 y C2 prestarán servicio de refuerzo desde sus paradas más próximas al estadio para atender la demanda de viajeros una vez concluya el espectáculo.