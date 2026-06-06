¿Cantarán Bad Bunny y Rosalía en 2027 en Sevilla dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest? "Si apuestan por recintos más reducidos, estaremos en las quinielas"

El cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest de 2026 tiene artistas de gran envergadura a nivel local, nacional e internacional. Su director, Javier Esteban, ha logrado para este año tener los cromos de Aitana, Lola Índigo, Viva Suecia, Pablo Alborán, Raphael, Sting, Isabel Pantoja, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Romeo Santos, La Plazuela, Jamiroquai, o The Prodigy. Artistas o grupos de diferentes generaciones, nacionalidades y estilos para que haya opciones para todo aquel que quiera escuchar música en la Plaza de España de Sevilla en el próximo mes. Sin embargo, en el horizonte aparecen tres nombres que serían el sueño de cualquier festival a nivel mundial: Oasis, Bad Bunny y Rosalía.

Javier Esteban explica a El Correo de Andalucía que ya tiene cerrados para 2027 "más de siete u ocho artistas" y para 2028 "alguna cosa también". Desde ya se trabaja en el cartel de los próximos años y dentro de ese trabajo se tienen en cuenta las giras de los artistas, el tipo de producción, cuántos espectadores quieren tener, y qué ciudades se plantean visitar. ¿Son Rosalía, Bad Bunny y Oasis una posibilidad para Icónica Sevilla Santalucía Sevilla Fest?

"Imposible no hay nada", asegura el CEO de Green Cow Music, aunque afirma que todo depende de que apuesten dentro de sus giras por recintos más pequeños. "En la Plaza de España, aunque cuando se hacían los espectáculos en el 29 llegaban hasta 100.000, nosotros ahora mismo tenemos un formato reducido de 18.000. Por el tema de la sostenibilidad, de poder seguir haciendo eventos en la plaza, creemos que es el máximo al que podemos llegar".

Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest / Marina Casanova

¿Cuándo actuará Bad Bunny en Sevilla?

Para Javier Esteban, aunque reitera en que "imposible no hay nada", cree que más bien considera que Bad Bunny, Rosalía y Oasis son "ahora mismo improbables por el tema del formato". "Si me dices el concierto que está haciendo Bad Bunny ahora mismo en Madrid, eso es imposible. Es un concierto producido para grandes estadios. Por la producción que tienen, necesitan un aforo de 50.000 o 60.000 personas", explica Esteban.

Pero, "si Bad Bunny el año que viene organiza unas giras un poco más reducidas a Arenas, como al Movistar Arena o a recintos al aire libre, pues ahí sí estaremos nosotros en las quinielas". La cabeza visible de Icónica Santalucía Sevilla Fest no se cierra a nada: "Hemos tenido grandes artistas que hacen grandes estadios, y los hemos tenido en el cartel porque les apetecía hacer algo más concreto en la Plaza de España".

Las posibilidades de ver a Rosalía en Sevilla en el Icónica Santalucía Fest

En el caso de la artista de Barcelona, que pueda formar parte de un cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest depende de que haga giras en recintos más reducidos. Recientemente estuvo en la presentación de la nueva temporada de la serie Berlín de Netflix, actuando sobre un escenario colocado en el río Guadalquivir.

Y antes, ya actuó en Sevilla en 2022 en el estadio La Cartuja. Concretamente, el 9 de julio de 2022 Rosalía abarrotó el recinto con su Motomami World Tour, donde reunió a cerca de 20.000 personas en uno de los conciertos más multitudinarios de su trayectoria en Andalucía. "En ese concierto, sin ir más lejos, ella lo planteó para estadios, pero al final el aforo que tuvieron fueron 20.000. Por lo tanto, se hubiera podido hacer en la Plaza de España. La única clave ahí es que ellos pensaban que iba a ser una gira mucho más potente a nivel aforo, y luego se quedó un poquito más reducida. La verdad es que después de esa gira, Rosario ha seguido creciendo y mucho", explica Javier Esteban.

La actuación de Rosalía en un escenario flotante sobre el Guadalquivir, acompañada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) / David Arjona / EFE

¿Volverá a Sevilla en 2027? "Vamos a ver qué pasa", responde Esteban. "También depende mucho del artista, hay artistas que no les gusta enfrentarse a 60.000 o 70.000 personas. Primero, porque los estadios no suenan igual, suenan mucho peor y el sonido para los amantes de la música es algo primordial. Si vas a un concierto y no se escucha bien hay artistas que no quieren estadios", comienza razonando el director de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Y después, por otro lado, "hay artistas que no les gusta enfrentarse a un público tan amplio, que tiene a gente tan lejos que no recibe input". "Entonces, dependerá de lo que quieran hacer, y Rosalía yo creo que está en ese camino de recintos más reducidos", vaticina Esteban. "Vamos a ver si hay suerte", añade, sin perder la esperanza.

Icónica Santalucía Sevilla Fest ya trabaja en el cartel de 2027

El festival de música que tiene lugar en la Plaza de España ya tiene la mirada puesta en los próximos años. "Al final, las giras se plantean cada vez con más tiempo y tienes que estar ahí presente para coger los artistas de mayor relevancia, que son los más complicados y los que estamos todos pendientes para cuando salga", continúa explicando Javier Esteban a El Correo de Andalucía. Comienzan con una plantilla pensando en el público sevillano, pero con la intención de unir a iconos locales, nacionales e internacional.

"Esa plantilla la vamos rellenando con una serie de nombres que empiezan a surgir porque, lejos de lo que pueda parecer, nosotros no pensamos en que nos gustaría traer a Sting y vamos a buscarlo. Tenemos que esperar a que Sting anuncie que va a hacer gira y dentro de esos anuncios pues nos toca estar. Entonces, es un poco así, es un poco una elaboración más compleja de lo que puede parecer. Tenemos un equipo de cinco personas que se dedican exclusivamente a cerrar los artistas y ya están trabajando en ediciones venideras porque es un trabajo de largo recorrido", confiesa Javier Esteban.

También entran en juego los ofrecimientos. "Tenemos cada año una lista de artistas del cartel que han sido ofrecimientos concretos que nos hacen a nosotros y eso, sin duda alguna, es algo muy bueno y es lo que nos permite que en años venideros volvamos a tener un cartel de la altura que tenemos este año", explica este empresario sobre las claves del diseño de cada cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest.