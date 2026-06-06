Las casas de La Bachillera al fin tienen nombres y apellidos: los vecinos pueden legalizar ya sus viviendas "tras años de lucha"

Las casas de La Bachillera tienen al fin nombres y apellidos. Los de sus dueños, concretamente, que llevaban décadas reclamando al Ayuntamiento de Sevilla la regularización de estas viviendas. Y ahora, ya sí, están a solo un paso de ello, después de que la Gerencia de Urbanismo haya parcelado este barrio en las 202 fincas que lo componen. Un hito conseguido "tras muchos años de lucha", tal como destacan sus vecinos.

"La actuación ha permitido parcelar la finca original en 202 parcelas independientes, coincidiendo con el número de viviendas existentes en la barriada", informaron desde el Consistorio el pasado viernes. "Gracias a este proceso, los terrenos han quedado ya inscritos oficialmente a nombre de la Fundación Sevillana de la Caridad, paso imprescindible para que ahora cada vecino pueda acudir al notario e inscribir su parcela individual a su nombre".

Fotografía del barrio sevillano de La Bachillera. / GERENCIA DE URBANISMO

Es decir: se ha reconocido cada finca y se ha cedido a la recién refundada Fundación Sevillana de la Caridad, dueña original del suelo de este enclave del norte de la ciudad. Una vez dividido el barrio de manera oficial y transferido a esta entidad -compuesta por el alcalde y los concejales del Pleno municipal-, solo queda que los residentes realicen el último trámite para regularizar sus viviendas en La Bachillera.

"Todavía no se ha hecho ninguna escrituración, pero ya hay vecinos que han ido a la notaría", explica Ignacio Cruz, presidente de la asociación vecinal Estrella Andaluza. "Este barrio es como un pueblecito, y el boca a boca nos hace estar muy pendientes. El día que nos informaron, nos pusimos todos muy contentos: el bloqueo que había antes ya no existe", celebra Cruz a El Correo de Andalucía.

Un problema con casi 80 años

"La situación de La Bachillera se remonta a 1948, cuando la Fundación Sevillana de la Caridad cedió los terrenos a distintas familias para la construcción de sus viviendas", según relatan desde el Consistorio. Una autorización que, como indican desde Urbanismo, se hizo "en precario a los antiguos colonos trabajadores de esta entidad". La transmisión formal de la propiedad, por tanto, "nunca llegó a completarse", lo que ha impedido durante décadas que "los residentes puedan registrar legalmente sus casas".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los vecinos de La Bachillera. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA / Europa Press

Así, en los casi 80 años que han pasado hasta el día de hoy, muchos hogares de este barrio no han podido ser escriturados "por una falta de depuración jurídica que ahora se intenta corregir", tal como precisan desde Urbanismo. "Si querías hacer una reforma, tu casa no te servía de aval para pedir un crédito, por ejemplo. Teníamos que ahorrar poquito a poquito para hacerlo", señala Ignacio Cruz. "A partir de ahora ya sí podremos solicitar préstamos al banco".

"Todo se debe a la lucha vecinal"

Y si las 350 familias que viven en La Bachillera -según la estadística oficial- han conseguido llegar hasta este punto, ha sido gracias al empuje de muchas de ellas durante décadas. "Todo se debe a la lucha vecinal. Si el barrio no se hubiera movido, esto seguiría igual", afirma sin dudar el presidente de la asociación Estrella Andaluza, con sede en la calle Naranjo. "Y aun así, hemos estado 70 años peleando".

"La vida aquí seguirá igual, pero sí va a haber un desarrollo más rápido", augura Ignacio Cruz. "Ahora mismo se ven diferencias entre unas casas y otras, porque había algunas en propiedad que pudieron hacer obras y se notan más nuevas. Con el paso que hemos dado hacia la regularización, accederemos a préstamos de bancos, por lo que el avance urbanístico será visible", confía este representante vecinal. "A fin de cuentas, todo esto ayudará a alcanzar la igualdad".