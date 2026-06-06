La Enfermería del Polígono de San Pablo, premiada en España por cuidar en uno de los barrios más complejos de Sevilla

La Enfermería al servicio del Polígono de San Pablo vuelve a ser ejemplar a nivel nacional. El centro de salud San Pablo de Sevilla ha vuelto a situarse entre los centros de atención primaria con mejor reputación enfermera de España. El equipo de Enfermería que coordina María Dolores Lago Martín ha logrado por segundo año consecutivo el Premio Reputación Enfermera que concede el Consejo General de Enfermería de España (CGE), un reconocimiento que pone en valor la calidad de los cuidados, la organización del equipo y la atención que presta en uno de los puntos de la ciudad con mayor complejidad asistencial: el Polígono de San Pablo.

El reconocimiento se enmarca en los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025, entregados por el Consejo General de Enfermería y Merco Salud, que distinguen a los equipos de dirección enfermera, centros sanitarios, centros sociosanitarios, profesionales de enfermería y fabricantes mejor valorados por la profesión. En la categoría de centros de atención primaria, el San Pablo aparece en el puesto 12 del ranking nacional, dentro de una clasificación que encabeza el centro de salud Arganda del Rey, en Madrid.

Para el equipo sevillano, el premio tiene un valor añadido porque procede de la propia profesión. "Sentimos una inmensa alegría al recibir de nuevo este premio y muy especialmente porque se trata de un reconocimiento que conceden enfermeras a enfermeras", explica María Dolores Lago, que destaca "la unión" del equipo en el día a día del centro.

En la categoría de centros de atención primaria, el San Pablo aparece en el puesto 12 del ranking nacional

El equipo enfermero premiado está integrado por doce enfermeras de cupo, una enfermera especialista en Familiar y Comunitaria y una Enfermera Referente Escolar. Además, el centro cuenta con profesionales compartidos con otros dispositivos sanitarios, como una enfermera especialista en salud infantojuvenil, una enfermera gestora de casos y una matrona. "Pese a ser un centro de salud pequeño, formamos un gran equipo y desarrollamos todos los programas de salud del SAS, salvo las espirometrías, para las que hemos empezado a formarnos", añade la coordinadora.

El reconocimiento llega en un contexto asistencial especialmente exigente. El Polígono de San Pablo es una zona marcada por el envejecimiento de parte de su población, la presencia de barreras arquitectónicas en muchos edificios y una realidad social que obliga a reforzar la mirada comunitaria de la atención sanitaria. El propio equipo resume esa forma de trabajar con una idea: "el código postal influye más que el código genético en la salud de las personas".

Esa perspectiva atraviesa buena parte de la labor del centro. La atención comunitaria y las actividades grupales que impulsan las enfermeras tienen un objetivo: reducir desigualdades sociales en salud. En el área también se atiende a personas migrantes o en situación de protección internacional. Esta realidad se enfrenta a muchos obstáculos en el sistema sanitario, desde las barreras idiomáticas a las situaciones temporales de vulnerabilidad.

La atención domiciliaria: el tesoro del barrio

Uno de los aspectos más valorados por la ciudadanía es la atención domiciliaria. El Polígono San Pablo, construido en los años 60, conserva numerosos edificios sin ascensor y con barreras arquitectónicas. Esa circunstancia hace que muchas personas mayores o con autonomía limitada no puedan salir de casa pese a conservar cierta capacidad para desenvolverse en su vida diaria. Para ellas, la labor de las enfermeras en domicilio resulta esencial.

El envejecimiento también cobra especial importancia en verano. Según explica Lago, aunque las condiciones de las viviendas han mejorado en las últimas dos décadas, todavía hay pacientes mayores que carecen de aire acondicionado. En esos casos, el enfermero gestor de casos activa el plan frente a las altas temperaturas y realiza seguimiento telefónico a las personas identificadas como vulnerables ante el calor.

La presión asistencial no baja en los meses estivales. Al tratarse de una población que mayoritariamente permanece en el barrio durante el verano, la demanda se mantiene al 100% pese a las vacaciones de la plantilla. "Nos coordinamos en Enfermería para prestar una asistencia lo más personalizada posible, también en periodo vacacional", subraya la coordinadora.

Un centro de gestión enfermera

El centro de salud San Pablo acumula además una trayectoria destacada en gestión enfermera. Fue uno de los primeros y escasos centros de salud de Sevilla que contó con una dirección ocupada por una enfermera entre los años 2017 y 2020, etapa en la que logró los mejores resultados de los acuerdos de gestión. La coordinación de cuidados también ha sido reconocida por su gestión eficiente de los recursos materiales y por ajustarse al presupuesto pactado con el Distrito Sanitario Sevilla.

La acogida a los nuevos profesionales es otro de los pilares del equipo. La coordinación de Enfermería dispone de un plan de acogida que se adapta, en la medida de lo posible, a las necesidades específicas de cada profesional, tanto en conocimientos como en conciliación familiar. Además, la enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y la trabajadora social participan en la comisión de violencia de género del distrito y en las comisiones internas del centro: dirección, seguridad y docencia.

El San Pablo forma parte desde 2017 de la red de “centros compasivos” de la Fundación New Health, un proyecto de innovación social que desarrolla acciones de sensibilización, formación e intervención comunitaria con personas en situación de enfermedad avanzada y sus familias. El centro está también acreditado desde enero de 2023 por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como Centro Comprometido con la Violencia de Género y se encuentra actualmente inmerso en el proceso de reacreditación.

En el Polígono de San Pablo, ese reconocimiento nacional aterriza en la realidad diaria de un centro pequeño, situado en un barrio complejo y con una fuerte dimensión comunitaria. Un equipo que, por segundo año consecutivo, ha conseguido que la calidad de sus cuidados sea reconocida por la propia profesión enfermera.