La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: "¿Qué alternativa tienen los chavales?"

La FP Básica, aquella destinada a los alumnos con necesidades específicas educativas, corre peligro en Andalucía. La falta de matriculaciones, el gran porcentaje de repeticiones, las "altas tasas de abandono" y la baja inserción laboral han llevado a la Junta de Andalucía a replantearse el modelo educativo. De cara al próximo curso, eliminará la posibilidad de que los alumnos se matriculen de FP Básica en aquellos centros de la comunidad donde, según apunta, peor funciona.

Entre los centros afectados están el Instituto Julio Verne, en el barrio sevillano de Pino Montano, y en el IES Santa Aurelia, en el distrito Cerro Amate. Como consecuencia, las familias y el profesorado de los centros han organizado varias manifestaciones para denunciar que la Consejería está dejando fuera a este alumnado del sistema educativo "quitándoles una oportunidad de formación y de futuro empleo".

Fuentes de la Consejería consultadas por El Correo de Andalucía explican que los alumnos "se matricularán entre el 15 y el 30 de junio". Sin embargo, sí que puntualizan que deberán hacerlo en un ciclo de FP básica ordinario. "La específica se integra en el ciclo ordinario de FP básica sin perder los especialistas, incluso la idea es que aumenten", aclaran estas voces, que insisten en las dificultades para que funcionen.

La Junta de Andalucía defiende su decisión

"Tendrán al personal especializado que corresponda, es decir, PT, pedagogía terapéutica, AL, audiovisión y lenguaje o PT, personal técnico de integración social", defendía Arauz tras la reunión. El dirigente popular defendió esta decisión como un paso hacia la "inclusión" y subrayó que "van a tener una posibilidad real de titular para que al final de este periodo formativo se puedan incorporar al mundo laboral."

Esta decisión que se ha tomado en el Instituto Julio Verne y en el IES Santa Aurelia de cara los próximos cursos escolares no es única, sino que desde la cartera que dirige en funciones Carmen Castillo explican que se repetirá en otros centros "donde los ciclos específicos no están funcionando, porque no se adaptan a las necesidades del alumnado". "De ahí el cambio", insisten para subrayar que "donde sí funcionan, se mantendrán".

Ante este escenario, los alumnos del IES Julio Verne de Pino Montano vuelven a protestar contra la Junta de Andalucía. La comunidad educativa denuncia la supresión de FP Básica Específica del centro de cara a los próximos cursos y como esto afectará a sus estudiantes. Así, han convocado dos manifestaciones el lunes 8 de junio a las 8:00 y a las 11:15, para que tanto alumnos, como padres y profesores puedan participar.

Manifestaciones en los centros

Esta no es la primera protesta que se produce en el centro, donde en el mes de abril padres y alumnos denunciaron la posibilidad de la desaparición estas líneas tras una llamada recibida por el director. Así, lamentan que en esta comunicación se informaba de que, de cara al próximo curso, se eliminaría la matriculación de primero, lo que impediría nuevas matriculaciones y posibles repeticiones.

El IES Santa Aurelia también ha decidido alzar la voz. En su caso, se manifestarán todos los viernes a la hora del recreo: a las 11:00, el claustro de profesores y el alumnado se concentrarán en la puerta del centro.

"El problema afecta tanto a los chicos y chicas que van a repetir como a todos aquellos que vienen preguntando sobre esa opción, pues no se les puede decir nada de momento, no se sabe cuál es la opción y cuál es la alternativa que van a tener", explica Laura, miembro del AMPA del Instituto Julio Verne. "El día 15 empezarán las matriculaciones y aún no sabemos en qué se le va a poder matricular a estos chavales", reitera.

"No nos dijeron nada"

Esta madre apunta que desde la Consejería "iban a hacer un estudio, iban a venir al centro para ver si era eso era factible, si no era factible, si había espacio o si disponíamos de los recursos suficientes para hacerlo". Pese a esto, Laura lamenta que todavía no han visitado el instituto y "no han hecho ningún tipo de valoración". "Realmente no hay nada en papeles, ni nada oficial", lamenta esta madre.

Este martes, el AMPA del centro mantuvo una reunión con el delegado de la Consejería en Sevilla, Miguel Ángel Arauz, que se alargó dos horas. Sin embargo, Laura sostiene que salieron de este encuentro sin "los datos oficiales" que necesitaban. "No nos dijeron nada en absoluto, fue un poquito decepcionante en todos los sentidos", asegura esta madre que lamenta que "el margen de maniobra es muy limitado".

Durante los procesos de matriculación, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen la opción de entrar en una PTVAL (Programas de transición a la vida adulta y laboral) o la Básica Especifica. Estos ciclos comenzaron a funcionar en 2024, para sustituir al antiguo PCPI. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía apuntan a que hay altas tasas de "abandono" y que muchos alumnos tienen "problemas".