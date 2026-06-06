La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP

Sevilla ya cuenta con su propia costa con arena natural, tumbonas, chiringuitos y zona VIP. Se trata de la nueva 'playa' del parque de atracciones acuático Guadalpark, situado en Sevilla Este y en el que, a sus gigantescos toboganes, caídas imposibles y juegos de agua, se ha sumado esta temporada un nuevo oasis veraniego que permitirá a los sevillanos viajar a la playa sin salir de la ciudad.

Esta nueva opción que se presenta como la gran novedad del parque de este verano se situará en el corazón de Guadalpark, entre la mítica piscina de olas y la zona 'oasis' de Blue Lagoon.

La nueva playa de Guadalpark en Sevilla Este

De ese modo, en este lugar que anteriormente era ocupado por un merendero, los visitantes del parque podrán relajarse y resguardarse del intenso calor en las aguas de esta playa artificial y las tumbonas y sombrillas instaladas en la arena natural que se ha dispuesto en el lugar.

Además, podrán disfrutar de todas las comodidades del parque a apenas unos pasos, como distintos restaurantes y chiringuitos, consignas para dejar las pertenencias y zona VIP.

Arena natural, tumbonas y zona VIP en el parque acuático

Con esta iniciativa, sevillanos y visitantes no solo disfrutarán de su propia playa en la capital hispalense, sino de la combinación de calma que permite este litoral artificial con la adrenalina de los enormes toboganes y caídas que componen sus atracciones.

Y es que en su amplia extensión, Guadalpark cuenta con atracciones para todas las edades, entre las que destacan sus instalaciones de 'Alta emoción', con los toboganes "más espectaculares" perfectos para descargar adrenalina, como su Turbolance, Tirolina, Black Hole o Kamikaze.

Toboganes y atracciones para todas las edades en Sevilla

A estos se suman sus atracciones 'Moderadas' que, tal y como aseguran desde el parque, son "las que más gustan a mayores y pequeños" al contar con juegos de agua "de toda la vida", como sus pistas blandas, el zigzag, la piscina de olas, el jacuzzi y el Blue Lagoon.

Y para los más pequeños este entorno dispone de zona 'Infantil' destinada a que los menores disfruten de la experiencia con seguridad y calma.

Horario de Guadalpark este verano

Este parque acuático situado en pleno barrio de Sevilla Este, en la avenida del Deporte número 8, inauguró la nueva temporada el pasado 30 de mayo y se mantendrá abierto de lunes a domingo hasta el 6 de septiembre.

El horario variará en función de la fecha, disponible de 12.00 a 19.00 horas hasta el 10 de julio, mientras que desde el 1 de julio hasta el 23 de agosto el horario de cierre se extenderá hasta las 20.00 horas. Del 24 de agosto hasta el cierre, el 6 de septiembre, el horario volverá a ser de 12.00 a 19.00 horas.

Precio de las entradas de Guadalpark de Sevilla Este

Los precios para disfrutar de este parque serán de 29,50 euros para los adultos y menores con más de 1,40 metros de altura, mientras que los jubilados y los menores de entre 0,90 y 1,40 metros deberán abonar 20,90 euros.

Por su parte, los adultos con discapacidad contarán con una entrada reducida de 19,90 euros, mientras que los menores con discapacidad deberán abonar 17,90 euros.

Y para quien lo desee, existe la opción de adquirir un pase de temporada por 300 euros que permite acceder de lunes a viernes al parque, mientras que los sábados, domingos y festivos, los usuarios con este pase pagarán una entrada reducida de 15 euros por día.