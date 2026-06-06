Ni Pueblo Paleta ni el Profesor Oak: así es el nuevo juego de Pokémon ambientado en Sevilla que tiene a Juan y Medio como entrenador y a 'rancios y cartujanos' como grandes enemigos

Un juego de Pokémon en el que, en lugar del mítico Profesor Oak, es Juan y Medio el que guía al jugador y en el que los pokémons a atrapar son farolillos de la Expo' 92 y capirotes de Semana Santa, mientras que los empoderados de los gimnasios son Sergio Ramos o Lopera. Así es Hispalis: Proyecto No&Do, el videojuego creado por dos jóvenes sevillanos basado en referencias y personajes de la provincia trasladados a esta versión hispalense de Pueblo Paleta.

Pablo Díaz comenzó con este proyecto cuando se quedó sin trabajo durante la pandemia con la finalidad de distraerse y aprender a desarrollar un videojuego mientras disfrutaba de su pasión por el universo Pokémon.

La demo de Pokémon que superó las 80.000 descargas

Pero cuando volvió al trabajo tras pasar la peor etapa del Covid, tuvo que pausar la iniciativa al no contar con tiempo suficiente para hacerlo.

Sin embargo, todo cambió en 2024 cuando le propuso a su amigo Onofre Marín, ilustrador profesional y amante también del juego, colaborar juntos en esta iniciativa.

Así, acabaron sacando hace año y medio una demo de Hispalis: Proyecto No&Do que alcanzó más de 80.000 descargas y revolucionó el mundo del videojuego.

Cuándo y dónde descargar gratis el videojuego

Ahora, han dado a conocer su gran "notición": este videojuego en su versión definitiva estará disponible para descargar en formato digital de forma totalmente gratuita el sábado 27 de junio.

Para conseguir el juego, es necesario acceder a la web de hispalisfangame.com y escoger entre las dos opciones disponibles: descargar para móviles Android o para ordenadores Windows.

Además, sacarán a la venta cien unidades de su versión en formato físico para quienes quieran tener una pieza de coleccionista, que se podrán adquirir los días 20 y 21 de junio en el Mangafest Sevilla Summer Edition.

Una edición física para coleccionistas en Mangafest Sevilla

Esta edición contará, además de con el juego, con una carta Pokémon de edición limitada, un llavero de cartucho SD, una pegatina con QR para poder jugar una semana antes del lanzamiento oficial y la posibilidad de capturar a Gambrinux, una criatura exclusiva para quienes consigan esta edición.

Este proyecto traslada a sus jugadores a través de 15 horas de juego hasta 2030 para encontrarse con una Sevilla postapocalíptica repleta de criaturas originales basadas en referencias, tradiciones, lugares y personajes de Sevilla y Andalucía.

En este universo, hay dos grandes bandos enfrentados, rancios y cartujanos, que harán que el jugador tenga que ganar peleas y atrapar a todos los pokémons posibles.

Una Sevilla postapocalíptica con criaturas propias

Pero no son pokémons habituales, sino que los usuarios tendrán que atrapar a figuras como Kapillit, una luciérnaga con capirote; Assahar, inspirado en la flor de azahar; Potrish, por el poni de la Feria de Abril; Lumini, como las farolas azules de la Expo' 92; o Zirius, inspirado en la bola de cera de la Semana Santa de Sevilla.

Asimismo, durante el recorrido se encontrarán con Giraldilla, inspirado en el Giraldillo; Gambrinux, como la mítica figura de la marca de cerveza sevillana Cruzcampo; Osborn, como las figuras de los toros de Osborne; o Grand Prix, inspirado en el programa Grand Prix.

Juan y Medio, Sergio Ramos y Lopera en este juego de Pokémon

Uno de los grandes protagonistas del juego es Juan y Medio, que se convierte en un profesor y entrenador que guía al usuario por este universo, además de Sergio Ramos o Lopera, que se convierten en los empoderados de los gimnasios Pokémon.

Además, los clásicos hospitales del juego son cambiados por ambulatorios de la Junta de Andalucía, mientras que las tiendas en las que se compran repelentes y antídotos son sedes de El Polvillo.

"Estamos deseando que por fin podáis probar el juego, recorrer nuestra Sevilla postapocalíptica y descubrir todos los secretos y criaturas que hemos preparado para vosotros", señalan estos jóvenes que han conseguido crear un universo propio en el que los pokémons no se atrapen en un mundo de fantasía, sino en los lugares más emblemáticos y hermosos de Sevilla.