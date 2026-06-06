Sevilla lanza una macroconvocatoria de 150 plazas para reforzar la Policía Local

El Gobierno de Sanz refuerza de forma masiva la plantilla de la Policía Local de Sevilla con una macro-convocatoria de 150 plazas, una medida que el alcalde, José Luis Sanz, ha enmarcado en “una apuesta histórica por la seguridad con la incorporación progresiva en este mandato de 220 nuevos policías locales a los que sumaran posteriormente las 150 nuevas plazas de la macro- convocatoria”.

Sanz ha añadido que “La estrategia integral que suma 370 policías a la actual plantilla, incluye una profunda renovación de la estructura de mandos para modernizar la respuesta operativa en las calles y la seguridad en la ciudad de Sevilla”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un ambicioso plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Local, consolidando una apuesta sin precedentes por la seguridad de la ciudad. A través de una planificación rigurosa y la agilización de las distintas Ofertas Públicas de Empleo (OEP), el Gobierno Municipal sumará un total de 220 nuevos efectivos policiales en el periodo comprendido entre 2023 y 2027, lo que supone un goteo constante de refuerzos en la calle.

2026 será el año de mayor refuerzo con 94 nuevos agentes

Según ha explicado el primer edil “el incremento de personal en la Policía Local de Sevilla es ya una realidad visible para los ciudadanos, tras las primeras incorporaciones por movilidad horizontal en 2023 y la llegada de otros 68 agentes durante el pasado año 2025, el presente año 2026 se consagra como el año de mayor refuerzo, con la incorporación de 94 nuevos agentes”. Y ha detallado que este contingente de 2026 se compone de:

• 18 agentes que ya han tomado posesión

• 28 alumnos que finalizan su formación en julio

• 39 que terminarán su formación en noviembre

• 9 agentes de movilidad horizontal

El ciclo de este bloque selectivo culminará a finales de 2027 con la incorporación de los últimos 39 policías del turno libre correspondientes a la OEP de 2024, un proceso que ha despertado un enorme interés con más de 2.150 solicitudes presentadas.

Sanz ha recalcado que “desde el Gobierno Municipal se ha diseñado el futuro del cuerpo a corto plazo mediante una potente estrategia de acumulación de plazas en una macro-convocatoria. A la convocatoria de 50 plazas de la OEP 2025, el Ayuntamiento tiene previsto sumar otras 100 nuevas plazas una vez se apruebe la Oferta de Empleo Público del año 2026. El objetivo es unificar ambos procesos en una única fase selectiva, optimizando los recursos y acelerando la llegada de más agentes a los barrios de la ciudad de Sevilla” ha añadido el alcalde

Además, ha insistido el primer edil, “no solo estamos cumpliendo con los compromisos que hemos adquirido, aspiramos a mejorar en todo lo posible la Policía Local para dar un mejor servicio al ciudadano. Eso incluye la modernización y la nueva estructura de mandos que estamos trabajando de la mano de los sindicatos.

El alcalde ha recordado que “un buen ejemplo de mejora es el nuevo GAR, Grupo de Apoyo y Reacción Local, una nueva unidad especializada, ya creada, que cuenta actualmente con 34 efectivos (30 policías y 4 oficiales) destinados a dotar al resto de la plantilla de la Policía Local de un apoyo muy necesario que la convierte en una policía más completa, más flexible, rápida y mejor adaptada a las necesidades actuales de nuestra ciudad” ha concluido.