El Sueldazo de la ONCE deja su mayor premio en Sevilla y reparte decenas de miles de euros en Andalucía

La suerte ha sonreído este sábado a Tomares, donde el sorteo de la ONCE ha dejado su mayor premio: un cupón agraciado con 500.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, hasta alcanzar 1.500.000 euros; además de nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que elevan a 1.680.000 euros la cantidad repartida en la localidad sevillana por el vendedor Manuel Morente.

Morente es vendedor desde el año 2015, y ha repartido “el premio gordo” a lo largo de su ruta por Tomares. “Aún estoy intentando creérmelo, haberle dado el premio a tantas personas. Les tengo que enseñar el papel para que se lo crean ellos también” cuenta, emocionado ya en su puesto de trabajo. “Lo mejor es que ha estado muy repartido, y entre la gente que siempre está conmigo – añade -. Tengo ganas de celebrarlo con ellos”. “Es una alegría enorme incluso para mí que no me ha tocado – bromea -. Ahora espero que vengan muchos más” concluye ilusionado el vendedor, entre vítores de sus clientes.

Premios de la ONCE en Andalucía

El sorteo del sábado 6 de junio estaba dedicado al artículo 49 de la Constitución y su sello de Correos conmemorativo, y ha dejado 200.000 euros con diez cupones premiados en Torremolinos, además de 40.000 euros con 2 cupones premiados en Huelva. El resto de sus premios se ha repartido entre Cataluña y Castilla La Mancha.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.