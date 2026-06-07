De la mítica vajilla rosa a las tazas con iniciales: estas son las primeras piezas en salir a la venta de La Cartuja de Sevilla tras su renacimiento

La salida a la venta on line de las primeras piezas de La Cartuja de Sevilla suponen el primer paso para su recuperación tras la entrada de Javier Targhetta y las hermanas Lucksic. La resurrección de la mítica firma sevillana -que cuenta con casi dos siglos de historia y cuyas vajillas han sido utilizadas por la realeza europea- ha comenzado con este primer paso, aunque la compañía también planea abrir tiendas propias en Sevilla y Madrid.

"Por ahora tenemos esas dos ubicaciones previstas y ya veremos cómo nos va", adelantaba Targhetta el día en que se reabrió la factoría, hace apenas dos meses. La empresa se plantea un plan estratégico a tres años para realizar nuevas inversiones y poner en marcha la propuesta de los nuevos dueños.

De platos a azucareros

Muchos seguidores de la marca se dieron cuenta el pasado otoño de los problemas que atravesaba cuando acudieron a su web a comprar alguna pieza. Durante todos estos meses, ha estado parada, pero ya se ha reactivado para la venta tras reiniciarse la producción. Entre las primeras piezas que se pueden adquirir se encuentran las de la mítica vajilla rosa -denominada Colección 202 Rosa y una de las señas de identidad de La Cartuja de Sevilla-. Platos, fuentes, tazas o azucareros son algunos de los elementos que ya están disponibles en precios que van desde los 17 a los 128 euros.

También de la Colección Ceilán (la azul), que evoca las tradiciones y paisajes de esta isla del Océano Índico y de clara influencia oriental. En este caso, también se pueden comprar piezas sueltas, al igual que de la Ochavada Blanca, la tradicional lisa de La Cartuja. En este último caso, los precios son más asequibles y se pueden obtener piezas por 11 euros.

Una de las últimas novedades que introdujo la compañía fueron las tazas con el alfabeto -cada pieza lleva una letra. El precio es de casi 30 euros. "Un detalle artesanal de La Cartuja de Sevilla es la adhesión manual de las asas de las tazas. Cada una de ellas es fabricada, pegada y repasada una a una tan sólo con agua y mucho tacto. Hasta dieciséis pares de manos distintas trabajan en la fabricación y pegado de cada asa", señala la firma. Las de las colecciones rosa y negra también están disponibles.

Pedidos a España y Portugal

Después de dos meses de trabajos previos, esta semana ha iniciado la venta online con la meta de recuperar el mercado de la compañía. Ya se han empezado a realizar pedidos en toda España y en Portugal y se trabaja en la ampliación a otros destinos internacionales Para el inicio de las ventas La Cartuja de Sevilla ha apostado por algunas de las colecciones más emblemáticas de su catálogo sin dejar atrás otras más actuales con el fin de satisfacer a todo tipo de públicos.

Para el inicio de las ventas La Cartuja de Sevilla ha apostado por algunas de las colecciones más emblemáticas de su catálogo sin dejar atrás otras más actuales con el fin de satisfacer a todo tipo de públicos. Entre los diseños clásicos se encuentran decoraciones que han acompañado a generaciones de hogares y que forman parte de la identidad de la marca: 202 Rosa, Negro Vistas, Ceilán o Aurora Blanca, además de Bellavista, Ochavada Blanca, Viejo Molino, Flor de Lis Azul y Flor de Lis Rosa.

También se incluyen colecciones contemporáneas que reinterpretan los diseños más icónicos, como Negro Vistas by Aaron Stewart Home (aportando un toque cítrico al motivo original) y Oaxaca de Gastón y Daniela (inspirado en grabados de aves exóticas centroamericanas). Además de las vajillas, la web pone a la venta una amplia selección de piezas para la mesa y decoración, como los juegos de té y café, cubiteras, floreros, vaciabolsillos o tazas, entre otros.