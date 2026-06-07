El piloto sevillano de Moto3 David Muñoz sufre una rotura de pelvis tras un brutal accidente en el Gran Premio de Hungría

David Muñoz está fuera de peligro. Esa es la mejor noticia que se ha podido trasladar del piloto de Brenes tras su brutal caída en el Gran Premio de Hungría de Moto3. El brenero sufre una rotura de pelvis de la que está siendo operado, según ha informado su equipo, el Intact GP, tras un brutal accidente que ha obligado a sacar la bandera roja a falta de pocas curvas para el final de la carrera.

La fortuna no está acompañando al piloto sevillano. Después de que el pasado año tuviera una lesión de gravedad al romperse el fémur izquierdo en un accidente en Mandalika, esta temporada las cosas no estaban yendo bien. Ha tenido que pasar hasta cuatro veces por quirófano y se ha perdido varios grandes premios a causa de ello.

Una vez recuperado, volvió a la competición e incluso logró liderar alguna sesión. Este domingo, en el Gran Premio de Hungría, el brenero estaba luchando por el podio con otros cuatro pilotos. Máximo Quiles se mostró intratable sin que David Almansa lograra alcanzarle.

El grupo de detrás quedó al final compuesto por Muñoz, Carpe, Salmela, Perrone y Uriarte. En la última vuelta, con el grupo bastante unido Carpe y Muñoz se tocaban a la salida de uno de los giros finales. El piloto del Intact perdía la rueda delantera y se iba al suelo con el resto acelerando y sin tiempo de reacción. Uriarte chocó contra la moto del brenero, que quedó descolgado. Perrone lo atropelló y saltó por los aires.

Todos estaban conscientes. Esa era la mejor noticia en la pista después de que se sacara la bandera roja.

Las miradas estaban puestas en cómo estaba el fémur de Muñoz. Una vez en el hospital se confirmaba que esa parte estaba bien, pero la rotura estaba en la pelvis. En el momento de publicación de esta noticia, el piloto está en quirófano en el hospital de Budapest. Su equipo le ha mandado los mejores deseos.