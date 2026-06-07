Sevilla vive una jornada histórica con el Triatlón más multitudinario

El Triatlón de Sevilla vivió este domingo una jornada histórica, marcada por una participación de récord, una enorme expectación y un ambiente de auténtica fiesta deportiva que volvió a situar a la prueba como una de las grandes referencias del calendario nacional de triatlón.

A diferencia de ediciones anteriores, el gran pistoletazo de salida se adelantó este año a las 8:00h de la mañana. Los primeros en entrar en acción fueron los participantes de la distancia olímpica, que este año acogía el prestigioso Campeonato de Andalucía. De manera escalonada, el Río Guadalquivir fue testigo de las sucesivas tandas que dieron vida a las modalidades sprint y supersprint, completando un espectacular despliegue de deportistas en el agua.

Éxito histórico del Triatlón de Sevilla con salida en el Guadalquivir y meta en Magallanes / El Correo

Campeonato de Andalucía y nuevas salidas

Una de las grandes claves del éxito de esta edición ha sido el estreno de sus nuevas y estratégicas ubicaciones. La centralización de los boxes en el Pabellón de la Navegación ofreció una comodidad sin precedentes a los triatletas, mientras que el espectacular circuito de ciclismo, rápido y sombreado por la Isla de la Cartuja fue también un gran punto a destacar. El broche de oro lo puso la imponente línea de meta situada en el Parque Magallanes, donde el público sevillano se volcó para empujar a los participantes en sus últimos metros de carrera a pie.

María Tena destaca el crecimiento del Triatlón de Sevilla

En ese sentido, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha señalado que “este año hemos estrenado recorrido en el Triatlón de Sevilla, acercándolo aún más al corazón de la ciudad, una prueba que ha sido todo un éxito y que no para de crecer cada año hasta haberse convertido en todo un referente en Europa”

Una vez más, la prueba destacó por su notable convocatoria a nivel nacional e internacional, atrayendo tanto a triatletas de la élite andaluza que buscaban el título autonómico como a cientos de deportistas populares que se iniciaban en esta disciplina. El desarrollo de la competición fue impecable, acompañado además por una climatología idónea que favoreció el desarrollo de la prueba.

Éxito histórico del Triatlón de Sevilla con salida en el Guadalquivir y meta en Magallanes / El Correo

Ganadores de la distancia olímpica

En la distancia olímpica masculina, que coronaba al campeón autonómico, el dominio fue absoluto por parte de Jesús Vela Vela, del Triatlón Dental Peñota quien cruzó la meta con un tiempo de 1h47´30´´ La segunda posición fue para su compañero de equipo Sergio Ortiz Velasco, seguido por Javier Linares Olalla del Club Deportivo Delikia, completando un podio de altísimo nivel.

En la categoría olímpica femenina, el primer puesto estuvo claro desde los primeros compases para Giabella Debra Coaguila Pita, del Isbilya Sloppy Joe´s, alzándose con el título de campeona de Andalucía tras detener el cronómetro en 2h06´51´´ El segundo cajón del podio lo ocupó Marta Román Jiménez del Montilla Córdoba Triatlón, mientras que su compañera de equipo, Maria Nuria Gil de Sola Merino se adjudicó la tercera plaza.

Sprint, supersprint e Igualdad

En la distancia sprint masculina, la victoria fue para Héctor Rico Melendo del ADSevilla con un tiempo de 59´57´´, escoltado en el podio por Jose Antonio Hormigo López del Tribarros Villafranca y Jose Joaquín García Fernández del C.D. Atletismo Coria. En la categoría sprint femenina, Beatriz Escalante Gutiérrez del Montilla Córdoba Triatlón se llevó el triunfo tras una gran exhibición en la carrera a pie, por delante de Julia Reina Cabañas del ADSevilla y Raquel Jurado García del C.D. Triatlón Alhaurín de la Torre. Por su parte, en la modalidad de Igualdad Sprint, la pareja ganadora fue la formada por Rocío Santín y Iván Gómez.

En la distancia supersprint, los más rápidos de la jornada fueron Victor Sánchez García, del Triatlón Pacense y Erica Ioana Chiper demostrando un ritmo frenético en un circuito idóneo para el espectáculo. En la categoría de Igualdad Supersprint, el triunfo correspondió a la pareja compuesta por Marta Román y Rafael Arroyo.

Con la entrega de trofeos en el Pabellón de la Navegación se cerró una edición de récord que consolida el nuevo modelo organizativo del evento y reafirma a Sevilla como la gran capital del triatlón del sur de Europa.