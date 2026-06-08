El 40% de los jóvenes en Andalucía quieren ser funcionarios: sanidad y educación son las oposiciones preferidas por los estudiantes

Ser funcionarios es la opción más soñada por los jóvenes andaluces en un futuro con la sanidad y la educación como campos profesionales preferidos. Así lo constata el Informe E 2026: creencias de cultura empresarial y emprendedora de estudiantes de centros educativos, elaborado por la Cámara de Comercio y que este año alcanza su 15º edición. Entre las reivindicaciones de los participantes está abogar por una mayor conciliación de la vida familiar profesional, al tiempo que se muestran optimistas a la hora de independizarse antes de los 30 años y ganar un salario superior a 1.500 euros mensuales. Además, siete de cada diez considera que Andalucía es un buen marco para su desarrollo profesional.

En esta ocasión, el presente estudio de la Cámara de Comercio ha alcanzado una cifra de 3.197 estudiantes participantes, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. De igual forma, han intervenido un total de 52 centros escolares repartidos entre las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. La información fue recogida entre los meses de enero y mayo de 2026. En líneas generales, cabe mencionar que ocho de cada diez jóvenes optan por grados universitarios para desarrollar sus estudios, eligiendo un 65% la opción de los centros públicos.

Cuatro de cada diez quieren ser funcionarios

Según constata el Informe E 2026, el porcentaje de jóvenes que sueña con ser funcionario alcanza el 43% de la muestra y se mantiene constante con respecto al año anterior. En cambio, sí se registra un incremento en aquellos que desean ser empresarios montando su propio negocio, que alcanza el 33%. Este aumento se registra, asimismo, en el número de estudiantes que tienen ideas de negocio para emprender cuando acaben sus estudios o incluso antes, que se sitúa en un 45%. El informe deduce que estos últimos datos resultan "muy interesante" de cara a facilitar el acceso a estos jóvenes a financiación y otros incentivos al emprendimiento por parte de las administraciones públicas.

En concreto, la sanidad y la educación encabezan el ranking de campos profesionales preferidos para desarrollarse en un futuro donde se concentran el 60% del alumnado. Les siguen gestión y organización de empresas (18%), tecnología e informática (17%) y defensa (14%). De hecho, esta última vía es considerada como "interesante" por el 65% de la muestra. Además, una gran mayoría (82%) opina que manejar herramientas de IA puede ser un factor determinante en un puesto laboral.

Además, el 73% cree que Andalucía es un buen marco para su desarrollo profesional, lo que supone un aumento de casi 10 puntos porcentuales con respecto al dato de 2020, en el que el 63% consideraba la comunidad andaluza como un marco atractivo para su vida profesional.

Más del 90% estima emanciparse antes de los 30 años

El 92% se muestra muy optimista a la hora de independizarse económicamente y afirma que se irá de casa de sus padres antes de los 30 años. Incluso el 24% cree que lo será antes de los 25 años. Un resultado que contrasta notablemente con los datos que arroja el último Observatorio de Emancipación, en el que la edad media de emancipación en España es 30,2 años, una de las más altas de Europa. En esta misma línea, el salario que desean percibir cuando comiencen a trabajar dista bastante de la realidad. El 87% del alumnado encuestado espera ganar una cantidad por encima de los 1.500 euros, cuando la media del sueldo bruto para los jóvenes menores de 25 años en Andalucía es de 1.148 euros mensuales según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, las oportunidades de conciliación de la vida familiar y profesional es considerada como la condición la más importante para el 45% de los 3.000 jóvenes de la muestra, por encima del acceso a buenos sueldos -que supone el 34% de las respuestas- tener un buen ambiente laboral o las oportunidades de proyección en la empresa. De hecho, la flexibilidad horaria y presencial es el aspecto más valorado por los jóvenes en las empresas. Sin embargo, sacrificar parte del salario para obtener mayor flexibilidad no es una opción para el 73% del alumnado.

¿Para qué sirve este informe?

El presente Informe E 2026: creencias de cultura empresarial y emprendedora de estudiantes de centros educativos es el resultado de un proyecto puesto en marcha desde la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla con la colaboración de su Campus Formativo. Su principal objetivo es ofrecer una herramienta de trabajo y una guía para la elaboración de la planificación estratégica de trabajo de todos aquellos orientadores, profesores y demás profesionales que asesoran y acompañan a los alumnos en sus diferentes etapas formativas.

Más allá de la realización del presente informe, en este compromiso de la Cámara de Comercio tienen cabida actividades como la impartición de más de 150 charlas de orientación académica en centros escolares y más de 50 seminarios de interpretación del mercado de trabajo enfocados a la elección de estudios; la edición y difusión de más de 35.000 ejemplares de la Guía de Estudios Oficiales de Sevilla, así como la difusión de otros manuales que pretenden ser una herramienta de apoyo a los equipos de orientación de los centros educativos.