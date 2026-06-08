El primer tramo de Pagés del Corro reabre este lunes tras diez meses de obras: "Mucho ruido, mucho polvo, pero satisfechos"
Los comercios lamentan los efectos de los trabajos aunque muestran su satisfacción con la "amplitud" que ha ganado el eje que conecta Triana y Los Remedios
Después de 10 meses de obras en la calle Pagés del Corro, el tramo entre la avenida República de Argentina y la calle Farmacéutico Murillo Herrera tendrá su reapertura a la circulación del tráfico este próximo lunes 8 de junio. Se trata de la primera fase de una transformación integral que se realizará en la calle entera y que tendrá una duración total de 72 semanas. Aún restan detalles por finiquitar para dar inauguración a esta zona de Pagés del Corro, pero los cambios realizados son apreciables: una ampliación significativa de los acerados, un nuevo asfaltado, la renovación de los pavimentos, una redistribución de los aparcamientos y la preparación de los terrenos para la implantación de 95 árboles.
A pesar, de la imagen de la calle, tanto comerciantes como vecinos tienen opiniones encontradas más aún si se tiene en cuenta que la segunda fase ya están marcha, un tramo completamente cortado y vallado. Un claro ejemplo de los que ya vivieron las obras en el primer tramo es Juan Carlos, trabajador de la Bodega El Picadero. Comenta que está contento con la "amplitud" de la calle y que se hayan conseguido unos resultados tan beneficiosos para el barrio. "Pero las obras han sido un poquito perjudiciales para el negocio, unas pérdidas del 40%", con énfasis también en la "incomodidad" del ruido y del polvo. "Por lo demás, todo perfecto", finaliza.
En frente de El Picadero, está la tienda de patinetes eléctricos Guerrero Electric a cargo de Antonio Guerrero, quien ha calificado el principio de las obras como "caóticas". Explica que no había disponibilidad de contenedores de basura y el corte absoluto de la calle suponía un problema. "Es verdad que ahora estamos un poco más contentos", admite, pero ha echado en falta la ausencia de claridad en la información distribuida.
Problemas con el segundo corte
Dos meses después del comienzo de la obra, cortaron también el segundo tramo, lo que hizo un efecto de solapamiento doble entre la primera fase y la segunda, lo que implicó un corte desde la avenida hasta la calle Victoria. En consecuencia, tanto los comerciantes como los vecinos sufrieron más tiempo las obras, Antonio Guerrero también notó una carencia en dar "facilidades". "Para el tema de la basura, el aparcamiento, cotidianas", concreta. "Yo estoy más contento con que haya terminado, lo que queremos es una calle práctica", concluye.
Próximo a la tienda Guerrero Electric, está situada la tienda benéfica Piel de Mariposa, de la que es encargada María José, cuya impresión coincide con la de Antonio. Dice que aún no sabe que consecuencias tendrá, pero de momento ve la calle "con poco aparcamiento". En esta línea destaca que muchas personas traen sus donaciones en coche y que "no sabemos como nos va a afectar", remarca. Sugiere que quizás habría sido sabio dejar más margen a las calles. "Pagés del Corro es la arteria principal de Triana, entonces hasta que no vea la calle funcional, no sabría decirte". En una reunión de comerciantes y vecinos les comunicaron que quitarían como mucho 30 plazas de aparcamiento en total en toda la calle, sin embargo, a su parecer, serán más: "No se puede valorar hasta que no este terminado", finaliza.
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